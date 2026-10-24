La charla de Mourinho con Raúl Asencio tras sus últimas polémicas en el Real Madrid

Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 13:06h.

Asencio progresa para volver de su lesión

José Mourinho responde a Lamine Yamal y Hansi Flick y bromea antes del Clásico: "Eres listo pero yo no soy estúpido"

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José Mourinho ha podido ir recuperando efectivos poco a poco durante la temporada y el Real Madrid llega al Clásico con Raúl Asencio y Rodrygo Goes como las únicas bajas por lesión más allá de saber si Ferland Mendy está ya para volver y de la ausencia de Vinicius por sanción. El canario progresa en su recuperación y este sábado ha hecho carrera continua en Valdebebas antes de que José Mourinho acudiera a charlar individualmente con él tal y como han captado las cámaras de ElDesmarque en el vídeo de la parte superior de la noticia.

Mou se ha interesado por los progresos del defensa a la espera de poder contar con él por primera vez en esta campaña, ya que los problemas físicos no le han dejado estrenarse con el portugués en el banquillo. Donde sí ha sido protagonista es fuera del campo, con polémicas extradeportivas como el juicio del que quedó absuelto de haber compartido pornografía infantil o el positivo que dio triplicando la tasa de alcoholemia.

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Mourinho le dio un toque a Asencio en público

Este último incidente le costó un expediente por parte del club que José Mourinho explicó así en sala de prensa hace unas semanas: "Hablé con él cuando llegué, hablé en función de cosas del pasado. Desde que llegué ya no hablo más. No hablo más de situaciones extradeportivas de Valdebebas. En Valdebebas es un profesional ejemplar. Cuando estaba bien nadie entrenaba más y mejor que él. Ahora que está lesionado es el primero en llegar y el último en salir. Una dedicación extrema a su dedicación. Pero un jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid 24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses al año. Todo lo que haces fuera continúa dañando al prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo que no estoy feliz. Errores todos hace, pero errores acumulados es una cosa diferente".

"El club ha abierto expediente, yo como entrenador mientras el expediente está abierto lo veo como jugador del Real Madrid. Está lesionado y continuará lesionado mínimo un par de semanas más. Esto me ayuda a estar fuera del problema mencionado, no entro en la cuestión. Pienso que lo que define bien mi modo de reaccionar a todo esto es que un jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid 24 horas al día", explicó Mou.

El propio Raúl Asencio respondió a su entrenador dándole la razón en el mensaje con el que celebraba haber quedado absuelto de haber difundido un vídeo sexual con menores implicadas: "También quiero referirme a un episodio relacionado con una alcoholemia. Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad. Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir. Ahora quiero mirar hacia adelante, seguir trabajando, seguir creciendo y centrarme en lo que más me gusta: jugar al fútbol.

"Ahora me toca hablar a mí. Y estoy absolutamente de acuerdo con mi entrenador: no sólo en el campo, sino fuera de él. Hala Madrid. Que nadie tenga la menor duda", sentenció el grancanario.