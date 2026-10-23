José Mourinho hace piña antes del Clásico: cena de conjura con su cuerpo técnico

Ángel Cotán 23 OCT 2026 - 06:22h.

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Comienza la cuenta atrás. Tras una nueva y apasionante jornada en la UEFA Champions League, el Clásico del próximo domingo lo eclipsa todo. FC Barcelona y Real Madrid se verán las caras en el Camp Nou en lo que podría ser un partido determinante de cara al título liguero. Y en el equipo blanco ya comienza a jugarse.

En el último episodio de El Chiringuito, el periodista Marcos Benito cuenta en exclusiva una iniciativa liderada por José Mourinho para cerrar filas en el conjunto madridista de cara a la visita al estadio azulgrana.

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La conjura de José Mourinho en el Real Madrid antes del Clásico

Así lo contaba la citada fuente: "Se ha llevado a su staff hoy a cenar a un famoso hotel de Madrid esta noche. Entiendo que ya metido en lo que va a hacer el domingo. Mira que tiene horas para trabajar en Valdebebas, también fuera de ese horario saca a la gente. Conocemos el hotel, es bueno, se ha tenido que gastar un buen dinero, seguro".

José Mourinho afronta los días previos al Clásico de LALIGA EA Sports con la incógnita del once titular por el que apostará. Las quinielas apuntan al desplazamiento de Fede Valverde al lateral derecho y un doble pivote formado por Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni.

Con esta apuesta, el preparador luso potenciaría a un Arda Güler que contaría con total libertad de movimientos ante el Barcelona. En ataque, la ausencia de Vinicius Júnior por sanción abre hueco a Yan Diomandé, la gran sensación del Real Madrid en los últimos encuentros. Sus goles ante Sevilla FC y RB Leipzig ilusionan a la afición madridista.

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