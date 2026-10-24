Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 11:57h.

Mourinho rebaja la tensión antes del primer Barça-Real Madrid de la temporada

Los elogios de Rodri a José Mourinho y su sorpresa con Hansi Flick en el Barça: "Con una mirada o con un gesto"

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Este domingo llega el primer Clásico de la temporada con el reencuentro de José Mourinho con el Barcelona tras aquellos inolvidables duelos durante su primera etapa en el Real Madrid. Lejos de la tensión de esa época, Mou se ha mostrado conciliador en la rueda de prensa antes del partido con elogios a Lamine Yamal, Hansi Flick y el Barça en general e incluso bromeando con la prensa acerca de sus supersticiones o del planteamiento del choque.

José Mourinho, antes del Barcelona-Real Madrid

Dinámica antes del Clásico: "Llevamos una buena dinámica, ganamos partidos, metemos goles... pero en los Clásicos creo que lo que has hecho antes no tiene alguna influencia. Son partidos diferentes y, de verdad, mi experiencia por todos los clásicos y derbis que he jugado, lo que ha pasado antes, el momento, no tiene mucho significado".

Mourinho pidiendo crédito: "Tengo la sensación de que el Real Madrid es así pero no busco nada más que crédito a mis jugadores cuando lo hacen bien y críticas a su entrenador cuando lo hacemos menos bien. Es un poco así la historia, no solamente del Real Madrid, también pienso que es un poco la historia de prácticamente todos los entrenadores del mundo: que los partidos los ganan los jugadores y los partidos los pierden los entrenadores. Es un poco nuestra vida. Antes de tu múltiple pregunta, has dicho algo de volver a un Clásico. Real Madrid y Barcelona son mínimo dos Clásicos por temporada, a veces más. No interesa mucho quién son los entrenadores, pienso que lo más importante es la dimensión mundial de un Clásico, que es único. Hay otros Clásicos importantes en el mundo del fútbol, pero este Clásico es un Clásico único que, normalmente, el mundo enamorado del fútbol se para para verlo. Puede que sea un gran partido y que ganemos nosotros".

Prueba del algodón para ver si el Real Madrid de Mourinho gana títulos: "No, el Madrid con Mourinho gana títulos".

Martínez Munuera, árbitro del Clásico tras haber pagado 'coaching' al hijo de Negreira: "Me pillas un poco de sorpresa con esto. A mí nunca me molesta el nombre del árbitro. Yo parto siempre del principio que el árbitro es bueno. No me molesta nunca saber si el árbitro es A, B o C. Lo que me molesta un poco es cuando se rompen las reglas que, de momento, según las informaciones internas, todavía no se han roto. Hace tres semanas ha salido el nombre de un árbitro, esta semana ha salido el nombre de otro, pero, a mí, internamente en el Real Madrid, nadie me ha dicho 'el árbitro es este'. Pero, sea quien sea, que le vaya bien".

Influencia de la derrota del Barça en París: "No, igual que yo decía antes, que el momento no me dice nada o me dice muy poco en estos partidos. Yo, si en vez de ganar 4-1 al Leipzig, si perdemos 4-1 con el Leipzig, mi estado de ánimo de cara a este partido no sería diferente. Y el Barcelona también, no creo que por haber perdido un partido que cambie su estado de ánimo y de confianza de cara a este partido".

Demasiados elogios al Barça y críticas al Real Madrid: "Yo creo que la gente que hace una semana pensaba que el Barça nos podía golear, yo creo que esa gente piensa lo mismo. No creo que es por el partido de París o el partido de Bernabéu con el Leipzig que esa gente vaya a cambiar su idea y su modo de pensar. Que se hable bien del Barcelona es algo que no me afecta, es algo que no tiene nada que ver conmigo. Y, para ser honesto, hay momentos, hay partidos en que obviamente merecen que se hable muy bien cuando hacen cosas muy, muy buenas. En nuestro caso, la única cosa que pienso es que se mira a nosotros como un producto acabado y los productos acabados en el fútbol son muy difíciles porque nunca están acabados, pero productos en una fase adelantada del proceso. Y se habla de nosotros como una fase adelantada del proceso cuando nosotros estamos trabajando hace tres meses. Si a esos tres meses, quitamos la pretemporada, donde los jugadores llegaban cada semana un par; si quitamos las dos, casi tres semanas que los jugadores han estado en sus selecciones, estamos trabajando un mes y medio o dos meses y se habla de nosotros como un producto acabado. Y lejos de ser un producto acabado es un producto ahora mismo iniciado, donde todavía estamos en una fase en que su entrenador está conociendo, su entrenador está analizando, su entrenador está poco a poco definiendo caminos, donde los jugadores también están conociendo su entrenador, su modo de actuar, su modo de liderar... Y comparar un equipo en este estado con un equipo que tiene dos, tres, otros equipos con más años, 10, 20... compararnos es lo que no me parece justo. Después, cuando se juega menos bien o cuando el resultado es negativo, pues la crítica es parte".

Qué le parece Lamine Yamal: "Son todos muy buenos, es como en el Madrid. Yo, en el Madrid o en el Barcelona, no consigo encontrar un jugador que no sea muy bueno. Son todos muy buenos".

Plan específico con Lamine Yamal: "Es un gran jugador y a los grandes jugadores se les respeta. Una cosa es respetar, otra cosa es cambiar planes, es cambiar estructuras, es olvidar tu propia esencia. Y eso no lo haremos ni con él ni con ningún otro adversario de súper calidad que juguemos, no solamente en este partido, en muchos partidos".

Trabajo de Flick: "No entiendo por qué me hacen preguntas de nuestros adversarios. ¿Qué quieres que diga de Flick? Es un gran entrenador y está haciendo un óptimo trabajo. Ya está, ¿qué quieres que diga? No puedo decir nada más".

Vuelta al Camp Nou: "Es igual que ir a otro estadio. Obviamente que estamos hablando de un equipo de mucha calidad. Obviamente, no es lo mismo jugar con un equipo de gran calidad que jugar con un equipo de menos calidad. Pero nada, no pasa nada".

Barba como superstición: "Nada, nada. Nunca, nunca. Debo ser de los pocos pero nada. ¿Estoy horrible? Si me dices que estoy horrible me lo voy a pensar. Nada, nada. Nunca, nunca. Seguramente soy de los pocos en el fútbol que, de superstición, nada".

Once decidido: "Sí, claro que sí".

Palabras de Fermín sobre que están cansados de que el Real Madrid hable de los árbitros: "Qué puedo decir? A nosotros nos cansan otras cosas que continúan pasando y a Fermín le cansa nuestro discurso. Así es.

Plan para el partido: "Sí pero no te voy a responder. No te voy a responder a esa pregunta. Dee planes para el partido, de quién vaya a jugar, cómo nos vamos a estructurar, en qué dirección vamos a llevar el partido... son preguntas que no voy a responder. Si quieres hacer otra, estoy disponible".

Punto débil del Barça en defensa para explotar el ataque: "Eres listo pero yo no soy estúpido".