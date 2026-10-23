Mati Prats no se fía del once de José Mourinho en el Real Madrid para el Clásico

Joaquín Anduro 23 OCT 2026 - 16:24h.

Mourinho tiene dudas con el once madridista ante el Barcelona

Tchouaméni y Fede Valverde, caso cerrado: “Estas cosas te acercan más a la otra persona”

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El Real Madrid se juega gran parte de las opciones de esta temporada en LALIGA EA Sports con la visita al Barcelona en el Clásico del Camp Nou al que los culés llegan con un pleno de victorias en el campeonato de la regularidad y con los madridistas mejorando la imagen tras dejar dudas en este arranque de campaña. Ahora, la pelota está en el tejado de José Mourinho, que volverá a enfrentarse a un Barça con el que sumó y sigue sumando numerosas polémicas en un estadio en el que suele innovar, como sucedió en su primera etapa con Pepe en el centro del campo. Por ello, y ante las dudas en la alineación de este año, Mati Prats no se fía de Mou, tal y como ha demostrado en su editorial en ElDesmarque de Cuatro, sobre si el luso saldrá a ganar o a no perder en el duelo de la ciudad condal.