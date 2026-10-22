Posibles alineaciones del FC Barcelona - Real Madrid para la jornada 10 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 22 OCT 2026 - 12:12h.

El Barça llega como líder invicto en LaLiga, mientras el Madrid busca recortar distancias en un Clásico marcado por las bajas en la defensa culé y la ausencia de Vinicius Junior

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El primer Clásico de la temporada ya está aquí. FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre, a las 21:00 horas, en el Spotify Camp Nou, en el duelo correspondiente a la jornada 10 de LALIGA EA Sports. Los azulgranas llegan como líderes con pleno de victorias y 27 puntos, cinco por encima del Atlético de Madrid. En su último partido liguero golearon al Real Betis por 2-5 en La Cartuja, aunque el martes encajaron su primera derrota de la temporada en Champions League ante el PSG (4-2).

El Real Madrid, por su parte, aterriza en Barcelona después de dos victorias seguidas. Un 4-1 ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu y otro 4-1 frente al Leipzig en la Champions League. Los blancos suman 21 puntos en LaLiga, ocupan la tercera posición y están a seis del Barça. El resultado del domingo no decidirá el campeonato, pero sí puede cambiar la dinámica de los dos grandes candidatos al título. José Mourinho, además, tendrá que afrontar el encuentro sin Vinicius Junior, que cumplirá su segundo partido de sanción de un total de cuatro.

Posible alineación del FC Barcelona en El Clásico

El conjunto azulgrana contará con las ausencias de Andreas Christensen, Roony Bardghji, Dani Olmo, Eric García y Jules Koundé, que figuran entre los lesionados, aunque este último no está descartado al 100%. Hansi Flick mantendrá un 4-2-3-1, con Joan García bajo palos y una defensa condicionada por las bajas. Xavi Espart ocuparía el lateral derecho, con Pau Cubarsí y Gerard Martín como pareja de centrales y João Cancelo en la izquierda.

En el centro del campo, Pedri y Rodri formarían el doble pivote, con Fermín López por delante, encargado de conectar con los tres jugadores de ataque. Lamine Yamal partiría desde la derecha, Raphinha sería la referencia y Anthony Gordon actuaría por la izquierda.

Posible alineación del FC Barcelona (4-2-3-1) frente al Real Madrid:

Portero: Joan García

Defensas: Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo

Centrocampistas: Pedri, Rodri, Fermín

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha; Gordon

Posible alineación del Real Madrid en El Clásico

José Mourinho apostará por un 4-2-3-1, con Thibaut Courtois bajo palos, Denzel Dumfries en el lateral derecho, con Ibrahima Konaté y Dean Huijsen como pareja de centrales y Marc Cucurella en el costado izquierdo. En el centro del campo, Tchouaméni sería el encargado de ocupar la posición de pivote acompañado por Arda Güler y Jude Bellingham.

En ataque, la ausencia de Vinicius Junior obliga al técnico portugués a buscar alternativas. El brasileño cumplirá su segundo partido de sanción, de un total de cuatro, y no podrá estar en el primer Clásico de la temporada. Kylian Mbappé apunta a ocupar la posición de delantero, con Fede Valverde y Yan Diomande como posibles acompañantes en las bandas. Eso sí, Mourinho también contempla una alternativa para el lateral derecho. Endrick podría entrar en el once y Valverde retrasar su posición. Respecto a las bajas, la presencia de Ferland Mendy en la convocatoria es una incógnita, mientras que Raúl Asencio y Rodrygo Goes serán baja por lesión.

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1) frente al FC Barcelona:

Portero: Courtois

Defensas: Dumfries, Konaté, Huijsen o Rüdiger, Cucurella

Centrocampistas: Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham

Delanteros: Valverde, Mbappé, Diomande