Ángel Cotán 22 OCT 2026 - 09:01h.

Su valor de mercado se está disparando

Real Madrid y Betis 'salvan' a España y depende de sí misma para la plaza extra de Champions

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Una vez finalizada la tercera jornada de la UEFA Champions League, LALIGA EA Sports se prepara para la disputa de El Clásico. Real Madrid y FC Barcelona protagonizarán el primer enfrentamiento del curso en el Camp Nou, con buenos registros en los últimos partidos y un importante revuelo arbitral. No obstante, en Inglaterra aseguran que el del próximo domingo no es el único encuentro que están disputando los dos grandes nacionales.

En los últimos mercados de fichajes, madridistas y culés están chocando por algunos objetivos. El último caso lo protagonizó Rodrigo Hernández y acabó siendo un auténtico culebrón. Ahora, la prestigiosa BBC se hace eco de una información que sitúa a Madrid y Barça tras los pasos de Johan Manzambi.

Real Madrid y Barcelona persiguen el fichaje de Johan Manzambi

Así lo confirma a Football Insider un exojeador del Aston Villa, club al que pertenece el citado mediocentro ofensivo. Tras protagonizar importantes actuaciones con Suiza en el pasado Mundial 2026 con tres goles y dos asistencias, Manzambi también brilla con el conjunto inglés. En la Premier League, el futbolista suizo suma dos goles y dos asistencias en cuatro encuentros disputados. Unos números que engorda con su única participación en un encuentro de Champions donde firmó otro tanto y otra asistencia.

Y todo esto con tan solo 21 años recién cumplidos. Manzambi tiene contrato en vigor hasta junio de 2031 y un valor de mercado que ronda los 65 millones de euros. Su gran inicio de temporada está llamando la atención de Real Madrid y FC Barcelona, como confirma Bryan King, antiguo ojeador del Aston Villa: "El Barcelona y el Real Madrid ya lo tienen en la mira. Estos rumores surgen cuando un jugador está rindiendo bien, y él sin duda lo está haciendo bien. Ha sido una grata sorpresa para la Premier League y, sin duda, para el Villa. Tiene una energía increíble, estoy seguro".