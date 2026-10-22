Ángel Cotán 22 OCT 2026 - 08:19h.

Subidón y LALIGA contaría con un representante más en la Liga de Campeones el próximo curso

Clasificación de la Champions League, resultados de la jornada 3 y partidos de la jornada 4

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La tercera jornada de la UEFA Champions League ha dejado dos lecturas para los representantes españoles. El martes, FC Barcelona y Villlarreal CF pincharon en hueso, mientras que el Atlético de Madrid sufrió de lo lindo para rascar un punto en inferioridad numérica. Estos resultados afectaron de lleno a la lucha por la plaza extra en la próxima edición de la Liga de Campeones para nuestro país, pero Real Madrid y Real Betis han salvado momentáneamente la papeleta.

Además del premio millonario, cada victoria española en la gran competición a nivel de clubes del viejo continente es un paso más hacia el goloso premio al que opta LALIGA EA Sports. Como ocurrió en los dos cursos anteriores, España podría contar con cinco equipos en la próxima Champions ya que, por primera vez en esta temporada, se ha adueñado de una de las dos plazas que hay en juego.

Así va el ranking por países para la plaza extra de Champions

El incontestable triunfo del equipo de José Mourinho ante el RB Leipzig y el espectacular nueve de nueve que ha firmado el Real Betis disparan a España en el ranking por países. Dos victorias y 0.500 puntos de una tacada que permiten subir dos puestos en la clasificación en 24 horas. Nuestro país se coloca en el segundo escalón con un total de 6.750 puntos y actualmente disfrutaría de la quinta plaza Champions.

En el primer puesto, y aumentando su distancia, Inglaterra alcanza los 7.388 puntos con un representante más que España en competiciones europeas. Este jueves, Real Sociedad, Celta de Vigo y Getafe CF tienen la oportunidad de consolidar el segundo puesto español e incluso de aumentar la ventaja respecto a su principal perseguidor.

Alemania está muy cerca con 6.714 puntos y le siguen otros países como Turquía con 6.500 puntos, Italia con 6.357 puntos o Portugal con 6.300 puntos. Entre el segundo y el sexto solo hay 0.450 puntos de diferencia.