España tropieza por la plaza extra Champions y depende de Real Madrid y Betis: así va hoy la clasificación

Ángel Cotán 21 OCT 2026 - 07:36h.

Los resultados del martes vislumbran ya a un gran favorito por este premio

El motivo por el que Kang In Lee no jugó con el Atlético de Madrid en Stuttgart

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El pleno español de la segunda jornada no se repetirá esta semana en la UEFA Champions League. El pasado martes, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Villarreal CF disputaron a domicilio su tercer compromiso en esta Liga de Campeones y los resultados no fueron muy positivos. Ante equipos de mucho nivel, solo el conjunto rojiblanco logró puntuar.

Los de Diego Pablo Simeone rascaron un punto en Stuttgart. Los colchoneros comenzaron perdiendo, Julián Álvarez logró igualar la contienda y el equipo tuvo que enfundarse el mono de trabajo para mantener el marcador en inferioridad numérica.

En cuanto al conjunto azulgrana, los de Hansi Flick protagonizaron su primera derrota del curso. En un partido de ida y vuelta, aunque con mayor dominio local, el PSG se impuso a un Barça que logró igualar el choque hasta en dos ocasiones. En los últimos diez minutos, dos goles más sentenciaron al cuadro catalán.

Y por último, el submarino amarillo. El conjunto groguet sorprendió por momentos al Liverpool en Anfield en la primera mitad y llegó a subir el 0-2 al marcador. El equipo red logró la igualada antes del descanso y puso tierra de por medio.

Con estos resultados, dos derrotas y un empate, España está tropezando momentáneamente en la carrera por la plaza extra de Champions League. Este miércoles, la recuperación nacional en esta clasificación dependen exclusivamente de Real Madrid y Real Betis.

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Así va hoy la clasificación por la plaza extra de Champions

El conjunto blanco recibe en el Santiago Bernabéu al RB Leipzig en un choque en el que parte como favorito, pero que también podría invitar a ver pequeñas rotaciones de José Mourinho con el Clásico del Camp Nou de fondo. Por su parte, el equipo verdiblanco tiene este miércoles una gran oportunidad ante el Feyenoord de dar un paso importantísimo por la clasificación a la siguiente ronda.

Dos triunfos españoles recortarían distancias con países como Inglaterra, gran favorito para conseguir una de las dos plazas extra de cara a la próxima Liga de Campeones. Los ingleses lideran esta tabla superando la barrera de los siete mil puntos (7.055). Alemania mantiene su segundo lugar con 6.571 puntos, aunque le sigue de cerca Portugal con 6.300.

En el cuarto escalón aparece España. Con 6.250 puntos, los equipos españoles mantienen a LALIGA EA Sports con muchas opciones de ampliar su número de representantes en la gran competición europea la próxima temporada.

¿Cuáles son los partidos que se disputan este miércoles en la Liga de Campeones?