Ángel Cotán 20 OCT 2026 - 13:11h.

El técnico responde a todo días después de la polémica ante el Sevilla FC

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José Mourinho toma la palabra en una semana importante. Tras todo el ruido que sigue generando el triunfo liguero ante el Sevilla FC, el Real Madrid se prepara para recibir al RB Leipzig bajo el gran foco de la UEFA Champions League. El técnico luso compareció este martes en sala de prensa tras la última sesión de entreno de cara al duelo europeo y respondió a todo.

Las palabras de José Mourinho antes del Real Madrid - RB Leipzig

Cómo ve al Leipzig. "Tiene tres puntos y quiere clasificar. Nosotros venimos de ganar y jugar un partido muy completo, pero por ganar tres no significa que vas a ganar cuatro".

Los árbitros españoles. "Mi opinión es que Fran Soto, presidente de los árbitros, es igual que yo. Para él son los mejores y para mí mis jugadores son los mejores. Mi enhorabuena y es normal que lo haga".

El Real Madrid... ¿Uno de los favoritos? "Es muy pronto. El Real Madrid en este momento no tiene el objetivo de ganar la Champions, el objetivo que tenemos es clasificar. Si llegamos a los puntos, después viene el segundo objetivo que es evitar jugar el playoff. Pero mirando la competición tengo la sensación que van a ser necesarios muchísimos puntos para escapar del playoff. Vamos poco a poco".

El árbitro de mañana. "Tenemos un árbitro mañana que no está para bromas, tenemos un árbitro de una calidad y personalidad altísima. Me da la sensación que de bueno y la personalidad que tiene, me parece que el VAR con él no tiene un papel importante en el partido. Estoy muy contento de tener un árbitro como Kovacs mañana".

Jude Bellingham, Diomandé y el trabajo en Valdebebas. "Me he quedado aquí esta noche y ayer por la tarde no he trabajado. Las horas que estás aquí no significa que estás trabajando y a lo mejor puede escapar un jugador escondido en un coche y vosotros no lo veis. Es verdad que Jude tiene la cultura de recuperar y cuidarse al detalle. También Diomandé viene siempre por la tarde con el fisio".

La titularidad de Vinicius Júnior con Diomandé. "Intocable es el escudo, no me gusta este concepto de jugador intocable. Lo que hace a los jugadores intocables no es el brazalete o los años que tiene en el club, lo que hace a un jugador intocable es su rendimiento en el campo".

Los roles de Güler y Valverde. "Lo mejor para ellos es el campo. Los dos tienen la capacidad de ser multifuncional, adaptarse a diferentes posiciones".

Carlos Espí y Mbappé... ¿Juntos? "Al inicio de un partido... difícil. Un 4-4-2 con los jugadores de banda que tenemos nosotros es un 4-2-4 y con eso tengo dudas que ganamos. Si estás jugando contra un equipo cansado y ya no sale del bloque bajo, pues en ese momento puedes hacer todas las locuras posibles... como en Roma. La diferencia entre quien escribe y los entrenadores es la misma diferencia que si yo voy ahí a escribir. Seguramente sois mucho mejores que yo".