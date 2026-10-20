Ángel Cotán 20 OCT 2026 - 07:01h.

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Las actuaciones arbitrales del pasado fin de semana siguen dando mucho que hablar en la capital de Andalucía. Las derrotas de Real Betis y Sevilla FC ante FC Barcelona y Real Madrid unen en la crítica a ambas aficiones hispalenses. Los verdiblancos siguen sin entender porqué se anuló el golazo de Giovani Lo Celso, mientras que los rojiblancos alucinan con la falta de cámaras y tomas en el Bernabéu.

Toda la polémica que han levantado estos dos partidos en la previa del gran Clásico de LALIGA EA Sports siguen copando protagonismo en El Chiringuito. En el episodio de este martes, el periodista Rafa Almansa lidera en Sevillanía una denuncia por los arbitrajes que han sufrido los dos equipos sevillanos.

En el plató, tertulianos como Edu Aguirre, Carme Barceló o María Trisac cargan contras 'los lloros' de Betis y Sevilla y responden a Rafa Almansa y el resto de compañeros que componen 'Sevillanía', como puede apreciarse en el vídeo de esta noticia.

La denuncia de Rafa Almansa y la respuesta en El Chiringuito

Rafa Almansa y los componentes de 'Sevillanía' cargan con dureza contra las decisiones arbitrales que entienden que han perjudicado a Real Betis y Sevilla FC: "¿Se está evitando todo para que lleguen entre algodones los jugadores de Real Madrid y Barcelona al Clásico? ¿Ese es el plan? Lo del Bernabéu roza ya el escándalo, es que Sevilla está en armas. Ha sido un atropello a la Sevilla futbolística. Pero usted... ¿Se cree que somos tontos los sevillanos? Vamos a instaurar el Día Mundial del Mangazo, el 19 de octubre".

En el plató de El Chiringuito, Edu Aguirre reaccionó a las quejas hispalenses: "Ha sido un 4-1 y un 2-5 tío, tampoco... hay que venir un poco más llorados de casa, con todo el amor del mundo. Y podrían haber sido un 2-8 y un 6-0, pero me gustan mucho Betis y Sevilla, te lo juro, pero lloraditos de casa".

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