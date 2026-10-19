Cristóbal Soria, la premeditación en el Real Madrid - Sevilla y su enfado

Ángel Cotán 19 OCT 2026 - 08:50h.

Compartir







Cristóbal Soria estalló tras el Real Madrid - Sevilla FC del pasado domingo. El tertuliano analizó toda la polémica que rodeo al triunfo blanco en el último episodio de El Chiringuito. Allí, el reconocido sevillista inició un tenso debate en el que habló de premeditación. Además, el sevillano confesó haber hablado en la previa con varios protagonistas de la expedición rojiblanca y, según cuenta, se temían lo ocurrido.

Cristóbal Soria y la premeditación en el Real Madrid - Sevilla FC

Cristóbal Soria no pudo contenerse ante las reflexiones de sus compañeros: "Para esto, Pedrerol, para esto, la madre que me parió. Soria, no, una cosa es que queráis que sea codazo o no pero no nos toméis por tontos, no nos toméis por tontos. Somos de Sevilla, somos sevillanos, pero no tontos. Somos sevillanos y sevillistas, pero no somos tontos. Vamos, hombre. Ya está bien, hombre".

El tertuliano reveló conversaciones con futbolistas e integrantes de la expedición del Sevilla FC antes de saltar al césped del Bernabéu: "A mí me lo han dicho también. Ayer y hoy he hablado con jugadores que estaban en el campo, con jugadores que estaban en el banquillo, con gente del staff y con gente de la expedición del Sevilla FC. Los cuatros con los que he hablado, y yo incluido, teníamos la duda del minuto en el que se iba a producir. Todos teníamos la idea clara de que se iba a producir porque el clímax que se estaba generando alrededor del Real Madrid invitaba a pensar en ello. Y a las pruebas me remito".

Por último, Soria fue tajante con las imágenes de la jugada entre Arda Güler y Peque: "Cuando se abre la imagen se ve que a Peque, en el momento del impacto, se le mueve la cara completamente. Mira como se le mueve el cuello hacia atrás, por favor, es una evidencia".

Como añadido, Juanfe Sanz explicó a cuántos partidos de sanción se podría enfrentar Luis García Plaza si se acaban denunciando sus palabras en la sala de prensa del Bernabéu: "Suelen ser altas, cuatro partidos. Es lo mínimo, eh. La de Juan Iglesias no son sancionables porque dice 'sabemos a lo que hemos venido'".

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.