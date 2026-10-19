Así queda la defensa del Barcelona contra PSG y Real Madrid: tres bajas, dos alternativas y una duda

Ángel Cotán 19 OCT 2026 - 08:16h.

Hansi Flick, ante un dilema de peso

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Vaya semanita. Tras la trabajada victoria en el Estadio La Cartuja, el FC Barcelona se prepara para dos encuentros de máxima dificultad. El próximo martes, la expedición azulgrana viajará hasta París para medirse al PSG bajo el gran foco de la UEFA Champions League. Y sin tiempo para pestañear, los culés recibirán al Real Madrid en el Clásico de LALIGA EA Sports.

Dos encuentros que exigen elevar el nivel al máximo y que Hansi Flick prepara con muchos problemas en defensa. Las últimas lesiones complican el plan del técnico alemán, aunque según avanza Víctor Navarro en El Partidazo de COPE, la presencia de un defensor está en duda y podría aliviar la situación. Si esto no ocurre, en el Barça estudian dos alternativas.

Cómo queda la defensa del Barcelona para el PSG y el Clásico

El periodista arrancó enumerando las bajas azulgranas en la retaguardia: "Tiene la baja de Koundé, la de Eric García, se suma la de Christensen que ya se conocía y está tocado Gerard Martín. En el caso de Gerard Martín, lo que nos dicen desde su entorno es que no hay lesión lo que pasa es que hoy tenía el tobillo muy inflamado, pero creen que estará para París".

En el caso del futbolista francés hay muchas dudas sobre su estado físico: "Koundé no estará para París y el Barcelona ha hecho un comunicado en el caso del francés, pero no detalla nada más. Dicen que no estará para el PSG Jules Koundé, pero es duda para el Clásico. Veremos si llega o no, veremos si Flick dice algo en rueda de prensa".

Por último, la citada fuente explicó cuáles son las opciones con las que cuenta Hansi Flick en defensa: La baja más importante para Flick es la de Eric García y ahora mismo solo puede contar con Cubarsí como central a la espera de Gerard Martín y de laterales a Espart y Cancelo. Está Balde también pero es verdad que no le ha usado mucho esta temporada, de hecho, le enseñaron la puerta este verano".

Como alternativas, el técnico azulgrana también sopesa dos opciones. Hansi Flick podría retrasar a Frenkie de Jong al eje de la zaga, posibilidad que sobrevuela la Ciudad Condal desde hace una semana. Rodri Hernández, que sabe lo que es jugar en esa posición, también podría hacerlo pero se antoja complicado que el preparador germano toque lo que tan bien está funcionando en la medular.