El stopper y bestia negra de Lamine Yamal no estará en el partidazo ante el PSG

Juan Pérez 18 OCT 2026 - 20:24h.

Las lesiones también pesan en el equipo de Luis Enrique

El punto negro para Hansi Flick de la victoria del Barça ante el Betis con dos lesiones en defensa

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El PSG de Luis Enrique afronta uno de los partidos más importantes del inicio de la temporada con una de las bajas más sensibles de entre todas las posibles en su plantilla. La ausencia de Nuno Mendes ante el actual Lamine Yamal abre un abanico inmenso de posibilidades al crack español para desbordar por banda en un enfrentamiento de Champions League que puede marcar el sino de la temporada de los dos equipos.

El arranque del Barça tanto en LALIGA como en la competición europea es inmejorable, y el que parecía el mayor stopper posible para el de Esplugues de Llobregat se cae por su propio peso. La lesión de Nuno Mendes por un problema muscular le deja fuera ante el conjunto blaugrana, por lo que las alternativas para el lateral izquierdo se alejan mucho de la élite absoluta en la que encaja el portugués.

Y no es algo puramente objetivo que nazca de las estadísticas, sino de las propias palabras de Lamine. En el Mundial 2026, el propio jugador del Barça confirmó que Nuno Mendes es el lateral más duro al que se ha enfrentado nunca, algo que no fue suficiente para luego derrotarlo en octavos de final. Aún así es uno de los duelos más potentes a día de hoy del fútbol europeo entre extremo y lateral, no solo por el nivel de ambos sino por la narrativa que han marcado en los últimos años.

Aún así las bajas no le quitan ni un ápice de atención a lo que van a significar los partidos, sobre todo porque el Balón de Oro está en el aire, y todo refuerzo para el mayor candidato ahora suma. Y aunque las votaciones estén cerradas, dar un volantazo en París, a una semana de la entrega de premios puede ser una de las últimas opciones de Lamine para coronarse antes de tiempo, al menos ante medio mundo.