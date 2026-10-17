El punto negro para Hansi Flick de la victoria del Barça ante el Betis con dos lesiones en defensa

Alberto Cercós García 17 OCT 2026 - 20:58h.

Pese a la contundente victoria del Barça en La Cartuja, hay varios efectos colaterales negativos para Hansi Flick

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El FC Barcelona salió de La Cartuja con una sonrisa de oreja a oreja tras imponerse por 2-5 al Real Betis, pero no todo fueron buenas noticias para Hansi Flick. El conjunto azulgrana firmó una nueva exhibición ofensiva, con Lamine Yamal abriendo el camino y Rodri, Gabriel Jesus, Eric García y Dani Olmo completando la goleada, aunque el encuentro dejó dos contratiempos físicos en la defensa que pueden complicar los planes del técnico alemán. El Betis plantó cara durante buena parte del choque, encontró premio con los tantos de Valentín Gómez y Abde y obligó al Barça a mantener la concentración en un partido mucho más abierto de lo que refleja el marcador. Sin embargo, la pegada azulgrana terminó imponiéndose, especialmente tras la expulsión de Facundo Bernal, que dejó a los verdiblancos en inferioridad numérica.

Dos contratiempos a tener en cuenta

El primer contratiempo llegó en el descanso. Gerard Martín tuvo que abandonar el terreno de juego después de torcerse el tobillo, una circunstancia que obligó a Flick a mover sus piezas antes de afrontar la segunda mitad. Eric García entró en su lugar y, además de cumplir con su cometido defensivo, se sumó a la fiesta goleadora con el cuarto tanto azulgrana.

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Pero la alegría le duró poco al defensa catalán: ya en el tiempo de descuento, con el 2-5 definitivo prácticamente asegurado, también tuvo que marcharse por unas molestias en el muslo. Dos incidencias que dejan en el aire la disponibilidad de ambos futbolistas, a la espera de conocer su evolución y de que las pruebas médicas determinen el alcance de los problemas físicos.

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Un calendario exigente para el FC Barcelona

El calendario no concede demasiado margen de maniobra. El Barça afronta semanas exigentes, con compromisos de Liga y Champions que obligarán a Flick a gestionar los minutos y las cargas de su plantilla. Perder a Gerard Martín y Eric García supondría un problema añadido para una defensa que necesita continuidad, especialmente por la polivalencia del segundo y las alternativas que ofrece el primero.

Y el horizonte inmediato tiene un nombre marcado en rojo: el Real Madrid. El Clásico, previsto para dentro de una semana, convierte cualquier duda física en un motivo de preocupación. La goleada en Sevilla refuerza la confianza del Barça, pero Flick cruza los dedos para que las molestias de sus dos defensas se queden en un susto y no le obliguen a improvisar en la cita más esperada.