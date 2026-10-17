Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 18:31h.

Marcos Llorente destaca la mejora defensiva y fuera de casa del Atleti

El uno por uno y notas del Atlético de Madrid en casa del Espanyol: Baena resuelve de nuevo con dos suspensos

Compartir







El Atlético de Madrid mantiene su racha de triunfos y este sábado se ha impuesto por 0-1 al Espanyol en la jornada 9 de LALIGA EA Sports con un golazo de Álex Baena que ha celebrado abrazado con Simeone y todo el equipo. En zona mixta, Marcos Llorente ha hablado sobre la importancia del grupo y ha señalado el cambio que les ha permitido sacar los tres puntos en choques como este y el de Mendizorroza que hubieran terminado en pinchazos en otras temporadas.

Marcos Llorente, sobre el Espanyol-Atlético de Madrid

Racha triunfal del Atlético: "Creo que el equipo está en una buena línea. Estamos sacando muchos puntos fuera de casa, que era lo que nos costaba estos años atrás y es importante sobre todo en campos como este que siempre nos han costado sumar de tres en tres y es lo que al final te permite pelear por cosas grandes".

Plantilla más larga e importancia del banquillo: "Sí, creo que tango juegue quien juegue como el que entre desde el banquillo, lo está haciendo francamente bien. Es lo que se necesita, en una temporada tan larga con tantos partidos, que todo el equipo esté enchufado y unido, que tenga las cosas claras y que cada uno, le toque el rol que le toque, lo haga de la mejor manera".

Mejora defensiva del Atlético de Madrid: "Este es un deporte de goles y es una faceta fundamental. Cuando el equipo está así, duro en defensa, con las ayudas y coberturas también muy bien, en los centros y agresivos, te hacen pocos goles y, obviamente, sacas más puntos".

Regularidad del Atlético: "Nosotros vamos a pelear hasta el final y es que es lo que hay que hacer. Nuestro club y nuestra afición se merecen que estemos peleando hasta el final por todo. Es lo que hace que una temporada vaya muy bien, el tener esa regularidad en LALIGA que te permite ir con mucha confianza al resto de competiciones".

Aguantar a Barça y Real Madrid por LALIGA: "No tengo ni idea. Cada año es un mundo, los equipos tienen rachas muy muy buenas , luego un pequeño bajón... esto es muy largo, queda muchísmo y no es tiempo de pensar en eso, sino de ir partido a partido".

Tiro al larguero: "Para una vez que tiro medio bien, podría no haberla parado. Al final la ha metido Álex, que es lo importante y el equipo ha sacado los tres puntos, que es fundamental".

Partidos que otros años no sacaban: "Totalmente, tanto el del Alavés que sacamos los tres puntos como este, eran partidos que el año pasado o hace dos años no sacaríamos puntos. Este año creo que el equipo fuera de casa está haciendo las cosas muy muy bien y tenemos que aprovecharnos de eso".