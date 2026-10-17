Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 15:55h.

Así jugaron los hombres de Diego Pablo Simeone

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El Atlético de Madrid se llevó el triunfo por 0-1 en su visita al Espanyol en el RCDE Stadium con un golazo de Álex Baena en los últimos minutos. Los de Diego Pablo Simeone dispusieron de las mejores ocasiones sin llegar a encontrar el tanto hasta que Julián Álvarez asistió al almeriense y este batió a Fortuño con un golazo desde fuera del área.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto colchonero en la jornada 9 de LALIGA EA Sports.

Jan Oblak [7]: La buena actuación de la defensa del Atlético de Madrid le permitió marcharse del partido con la portería a cero con dos paradas, salvadoras eso sí, en el último minuto.

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Marc Pubill [8]: Esta vez, el defensor catalán entró en el lateral derecho y desde ahí dejó claro que la seguridad defensiva que le ha llevador a ganar el Mundial no es algo que sólo muestre en una posición.

Cuti Romero [8]: El campeón del mundo con Argentina sigue demostrando que no necesita un periodo de adaptación al Atlético de Madrid, haciendo gala de una seguridad y jerarquía impropias de un futbolista que no lleva aún 10 partidos en el club. Clave también con los balones filtrados directamente al ataque.

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Dávid Hancko [8]: Otra gran actuación del eslovaco atrás, ganándole la partida en todo momento a Roberto Fernández. Un cerrojo hasta cuando el Atlético se rompía yendo a por el gol del triunfo.

Dani Martínez [6]: El canterano volvió a tener minutos ya que no jugaba con el primer equipo desde el primer partido de la temporada, donde también fue titular. Cumplió en defensa e incluso tuvo valentía para lanzarse al ataque.

Morten Hjulmand [7]: Gran actuación defensiva en su regreso la titularidad a pesar de ver una amarilla muy pronto que no le condicionó. No notó ni siquiera un bajón físico después de varios choques con menos minutos al jugar el choque completo.

Pablo Barrios [5]: No estuvo esta vez el madrileño al nivel de los últimos encuentros al no estar tan certero en el pase pero sigue siendo un seguro a la hora de mover al equipo contribuyendo también en defensa. Simeone sigue dándole minutos contados.

Giuliano Simeone [5]: Muy activo en el arranque tanto gozando de ocasiones ante la portería de Fortuño como metiendo balones de peligro hacia sus compañeros en el área pero desapareció con el paso de los minutos.

Kang In Lee [6]: Buena primera mitad del surcoreano siempre acertando con el pase preciso cerca del área del Espanyol para montar las ocasiones del Atlético. Bajó su intensidad poco a poco y su equipo lo notó.

Ademola Lookman [4]: El nigeriano sigue sin encontrar la regularidad en este arranque de temporada y otra vez completó una primera mitad con poca incidencia que llevó a que Simeone le sustituyera en el descanso.

Jonathan David [6]: A pesar de que no encontró el gol, el canadiense dejó una vez más buenos movimientos con los que mirar hacia la portería rival o poner en disposición de ello a sus compañeros.

Sustituciones de Diego Pablo Simeone en el Espanyol-Atlético de Madrid

Álex Grimaldo [5]: Salió tras el descanso y miró en todo momento a la portería rival surtiendo de balones que, eso sí, no encontraron rematador mientras no sufrió en defensa.

Julián Álvarez [8]: A pesar de que lo intentó saliendo del área a combinar, no gozó crear excesivo peligro en la meta del Espanyol hasta que se inventó un jugadón que le sacó Fortuño con una mano abajo y la asistencia en el gol de Baena tras un recorte perfecto.

Marcos Llorente [7]: Entró con mucho ímpetu al partido y, nada más salir, rozó el gol con un disparo al larguero desde fuera del área. Aportó solidez para evitar que se rompiera el equipo por el medio.

Álex Baena [9]: Sigue en estado de dulce el almeriense, decisivo hasta cuando sale desde el banquillo. El Atlético tuvo una o dos marchas más desde que entrara al terreno de juego y culminó su encuentro con un golazo desde la frontal en el que superó a Fortuño con calidad.

Rodrigo Mendoza [4]: El de Molina de Segura se mostró algo nervioso en su entrada al partido dejando dudas en jugadas que en teoría no deberían llevar complicaciones a su nivel.