Simeone busca resolver el problema del Atlético de Madrid con una oportunidad

Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 09:33h.

Hjulmand apunta a titular en el RCDE Stadium

La imagen que refleja el gran momento del Atlético de Madrid: Simeone respira relajado y Julián Álvarez vuelve a sonreír

Compartir







El Atlético de Madrid regresa a la acción tras el triunfo ante el Manchester United y en plena racha triunfal con el choque de este sábado ante el Espanyol en el RCDE Stadium en el que las dos bajas de Diego Pablo Simeone llegan en el centro del campo. Koke Resurrección no podrá estar por lesión y Johnny Cardoso por una "indisposición" de última hora, abriendo una oportunidad para que Morten Hjulmand se reivindique tras perder participación en los últimos partidos.

El danés se presume como una de las novedades del Cholo en un centro del campo en el que han caído los dos jugadores que, junto a Pablo Barrios, han formado ahí desde la vuelta del parón. Además, el argentino quiere tener cautela con el madrileño ante sus continuos problemas con las lesiones y, mirando también al choque de Champions en Stuttgart del próximo martes, no le quiere cargar de minutos, con Marcos Llorente optando también a la medular.

PUEDE INTERESARTE El Atlético apuesta por Jonathan David y se prepara para abordar su futuro

La vuelta de Johnny Cardoso tras la lesión que le había dejado sin Mundial ha afectado de forma directa a Morten Hjulmand, que había arrancado como titular en su estreno en el Atlético de Madrid. Tras cuatro titularidades consecutivas en LALIGA EA Sports, no juega de inicio desde hace más de un mes y, en Mendizorroza, incluso se quedó sin minutos.

PUEDE INTERESARTE Lisandro Martínez reaparece en la órbita del Atlético de Madrid: el deseo del jugador y una llamada de Simeone

Simeone aprieta a los suplentes del Atlético de Madrid

Este viernes, en sala de prensa, Simeone habló precisamente sobre cómo gestiona las suplencias y falta de minutos de algunos futbolistas cuando, además, el equipo está en plena racha de triunfos: "Creo que el estar en un equipo importante genera estas situaciones. Cuando estás en un equipo fuerte aparecen estas situaciones donde también tienes que estar preparado, porque un día el entrenador te dice: 'Tenés que entrar', y no valen las excusas de que 'no juego', 'hace mucho que no juego'...".

"La realidad es entrenar porque nosotros estamos entrenando y a disposición de ellos siempre: la preparación física, la preparación técnica y la búsqueda de que estén siempre preparados para que, cuando les toca jugar, respondan para el lugar donde están. Y están en el Atlético de Madrid para responder cuando les toque", señaló el técnico rojiblanco.