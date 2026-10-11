La incógnita entre el gran triunfo de Mateu Alemany con los fichajes del Atlético de Madrid

Joaquín Anduro 11 OCT 2026 - 21:57h.

Hjulmand desaparece mientras el resto de fichajes brilla

La conclusión de Mateu Alemany al cambio de agente de Julián Álvarez: "Saber quién será"

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La victoria del Atlético de Madrid por 1-2 en casa del Alavés tuvo el sello de algunos de los fichajes de este verano con el permiso del caramelo con el exterior que le puso Álex Baena al Cuti Romero para su gol. Anotaron el central argentino y Álex Grimaldo tras asistencia de Jonathan David confirmando el gran mercado de Mateu Alemany con la única incógnita de la desaparición de Morten Hjulmand en los últimos partidos.

El centrocampista danés se quedó sin minutos en el choque de este sábado en Mendizorroza en un encuentro en el que Pablo Barrios regresó tras lesión y brilló junto a Koke y Cardoso. También le perjudicó el hecho de que los rojiblancos buscaron en todo el momento el triunfo y Simeone sacó jugadores de ataque hasta el tanto decisivo del Cuti.

Sorprende la ausencia de minutos de Morten Hjulmand viendo que tampoco había tenido apenas participación en los dos últimos encuentros del Atlético de Madrid, con las victorias ante Osasuna y Real Madrid en el derbi. Su rendimiento en el arranque liguero ha sido bueno para ser un recién llegado pero esto no ha evitado que la recuperación de Johnny Cardoso haya mermado la importancia de su rol.

Los fichajes de Mateu Alemany caen de pie en el Atlético de Madrid

Sin embargo, Hjulmand es la excepción dentro del arranque fulgurante del resto de fichajes del Atlético a pesar de que los nuevos futbolistas normalmente han tardado en adaptarse a Simeone. El ejemplo es el Cuti Romero con ese gol al Alavés ya asentado como titular en la línea de centrales del Cholo a un alto nivel, agradeciendo el papel de su entrenador para conseguir su incorporación.

El primer tanto lo anotó Álex Grimaldo, que ha dejado atrás un complicado inicio con el choque de San Mamés como pico más bajo hasta sumar ya tres goles con los tantos de penalti a la Real Sociedad y el Real Madrid y su tanto al Alavés. El campeón del mundo ha caído de pie y se ha convertido ya en un arma fundamental en ataque con sus internadas por la zurda y su excepcional golpeo a balón parado.

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También ha tomado liderazgo en ataque Kang In Lee, demostrando su personalidad a la hora de pedir siempre la pelota en busca del arco rival y ya suma dos dianas, destacando el golazo en su estreno al Málaga. Tres tantos y dos asistencias son el bagaje de Jonathan David en apenas cinco encuentros consiguiendo que no se noten ni la ausencia de Sorloth por lesión ni la de Julián Álvarez mientras aumenta poco a poco su papel en los planes de Simeone.