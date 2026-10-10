Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 18:43h.

Simeone señala que los árbitros tienen 'fichado' a Le Normand

La conclusión de Mateu Alemany al cambio de agente de Julián Álvarez: "Saber quién será"

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El Atlético de Madrid tuvo que sufrir hasta los últimos minutos para lograr el triunfo por 1-2 en casa del Deportivo Alavés en un duelo que rompió Álex Baena con una asistencia de genio para el gol del Cuti Romero. Sobre ellos habló Diego Pablo Simeone en su análisis del partido para Movistar+ además de disculpar a Robin Le Normand por el penalti que cometió señalando que los árbitros le tienen 'fichado'.

Diego Pablo Simeone, sobre el Alavés-Atlético de Madrid

Análisis del partido: "Este campo nos cuesta muchísimo, siempre tenemos dificultades para llevarnos la victoria. Creo que hicimos un primer tiempo muy bueno. Ese penal en el final nos condiciona un poco el inicio del segundo tiempo pero, aun así y todo con 11 fuimos mejores y después, contra uno menos, buscamos de todas las maneras poniendo en el campo a los jugadores que pudieran llegar a romper esa defensa fuerte que tiene el Alavés y que demuestra en todos los partidos. Iban pasando los minutos y ese golazo del Cuti que nos permite tener una gran alegría y ganar un partido importante y necesario".

Duelo táctico en la primera parte hasta que Baena rompe el partido con su asistencia: "La verdad es que tiene una visión de juego increíble. Fuimos gestionando los minutos entre Jonathan y Julián, Lookman y Baena... Intentamos hasta ahí administrar un poco lo que veíamos en ellos a falta de descanso pero creo que pudimos gestionar de la mejor manera que todo el partido fuera para atacar, que es lo que queríamos".

Conversación con Le Normand ante otro penalti: "Está condicionado por su forma de jugar y los árbitros siempre tienen con él ese ojo más atento a su comportamiento .Siempre es difícil interpretar hasta dónde es penal y hasta dónde no. Los agarrones siempre los hay y los habrá toda la vida".

Entrada de Julián Álvarez: "Lo vi muy bien, entró con mucho entusiasmo y ganas de hacerlo bien y ayudar al equipo desde el lugar que le tocó. Terminó el partido en buenas condiciones".