Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 19:09h.

El Cuti Romero, héroe del Atlético con su gol en Mendizorroza

Simeone disculpa a Le Normand por su penalti en el Alavés-Atlético de Madrid: "Está condicionado"

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La victoria del Atlético de Madrid por 1-2 en casa del Deportivo Alavés tuvo al Cuti Romero como héroe con el gol del argentino en el tramo final del encuentro después de una asistencia de genio con el exterior de Álex Baena. Sobre el jugador almeriense habló en Movistar+ el central destacando su calidad en un tanto tras el que recibió el abrazo de Julián Álvarez después de haber sido uno de sus principales apoyos en medio de la polémica por su salida.

El Cuti Romero, tras su gol salvador en el Alavés-Atlético de Madrid

Análisis del partido y sensaciones: "La verdad es que bien, venimos que es difícil siempre al volver de la selección a adaptarse rápidamente a lo que requiere el equipo con cambio horario y todo pero hoy predispuesto siempre a ayudar al equipo. Creo que hicimos un gran partido hoy, sufrimos un gol de los que a los defensores no gusta que nos conviertan pero fue una jugada desafortunada. No la vi si fue penal o no. Más allá de eso creo que el equipo hizo un buen partido y nos merecimos la victoria".

Asistencia de Baena con el exterior: "Sí, tiró un centrazo. La verdad es que es un jugador increíble, arrancó muy bien la temporada. Obviamente que todos están bien y hay que seguir creciendo y mejorando. Estamos bien pero con esto no alcanza, siempre hay que ir por más y pensar que siempre se puede hacer más. Ahora, a disfrutar del partido que hicimos y a mentalizarnos en el partido del martes, que va a ser un partido muy duro".

Octubre cargado de partidos: "Hay que competir. LALIGA es muy competitiva y estamos preparados. Tenemos un gran plantel y el equipo siempre quiere más. Vamos partido a partido pero predispuestos siempre a dar más del 100% porque a veces no alcanza con conformarse; hay que pensar siempre en más y creo que esa es la mentalidad de la temporada".