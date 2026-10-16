Pablo Sánchez 16 OCT 2026 - 11:42h.

Lisandro Martínez reaparece en la órbita del Atlético de Madrid: el deseo del jugador y una llamada de Simeone

Tres goles y dos asistencias en seis partidos

Compartir







Jonathan David se convirtió en uno de los últimos movimientos del verano del Atlético de Madrid. El delantero llegó cedido desde la Juventus con una opción de compra bajo el brazo, pero sobre todo con mucha incertidumbre. Muchos dudaron se su rendimiento hasta que comenzó a tener minutos con Simeone. Tal es el agrado de todo el entorno colchonero que el club ya se plantea un objetivo con el jugador de cara al futuro.

Según cuenta Relevo, el Atlético estaría dispuesto a fichar en propiedad a Jonathan David. El perfil de jugador y sus cifras -tres goles y dos asistencias en seis partidos- agradan a un Atlético que abordaría su compra. Las relaciones entre ambas directivas son buenas, por lo que su devenir en el equipo rojiblanco podría marcar todos los condicionantes de esta futura operación.

PUEDE INTERESARTE Simeone y Mateu Alemany, protagonistas con una conversación eterna durante el entrenamiento del Atlético

El Atlético - Dépor, sin afición visitante

El Deportivo informó este jueves a sus abonados de que no dispondrán de entradas para el partido del sábado 24 de octubre contra el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano porque el club rojiblanco celebrará esa jornada el “Día de las Peñas”.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid planifica movimientos diferentes de futuro con Pablo Barrios y Marc Pubill

“Esto supone que el Deportivo no recibirá ningún cupo de entradas para la zona visitante y, por lo tanto, no será posible habilitar el procedimiento habitual de solicitud de entradas para las personas abonadas, ni realizar sorteo o proceso de asignación de ningún tipo”, explica el club deportivista. En este sentido, la entidad blanquiazul aclara que la ausencia de sorteo no responde a una decisión propia ni a una limitación del sistema de reparto, sino al hecho de que el Dépor “no dispone de entradas visitantes para este encuentro”.