El argentino aún ha visto puerta esta temporada y alarga su nefasta racha goleadora

Simeone y Mateu Alemany, protagonistas con una conversación eterna

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Julián Álvarez sigue perdido de cara al gol. Tras un polémico verano marcado por su deseo de salir del Atlético de Madrid, el delantero sigue sin encontrar su mejor estado de forma y, pese a las oportunidades y la confianza ciega de Diego Pablo Simeone, sigue sin estrenar su cuenta goleadora en este inicio de curso. Un inicio que se une a su paupérrimo final del pasado ejercicio, especialmente en LaLiga, y que agranda aún más su crisis con el gol.

Los últimos goles de Julián Álvarez en cada competición

Para encontrar el último gol de Julián en un partido oficial hay que ponerle la camiseta de la selección de Argentina. Fue el 12 de julio, hace 95 días, en la prórroga de los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza. Un golazo con la diestra para allanar el billete a semifinales. Fue, además, su único gol en todo el torneo.

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¿Y con el Atlético de Madrid? En este caso hay que remontarse al 29 de abril, hace 169 días, cuando marcó de penalti en la ida de semifinales de la Champions League ante el Arsenal en el Metropolitano. Así pues, fue también su último gol hasta la fecha en el estadio rojiblanco.

Su penúltimo gol con el Atlético fue en la final de la Copa del Rey, el pasado 18 de abril, hace 180 días. Anotó el tanto del empate ante la Real Sociedad en el tramo final, aunque luego falló un penalti en una tanda fatídica.

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¿Y su último gol en LaLiga EA Sports? Hay que remontarse nada menos al 28 de febrero, hace 229 días, cuando anotó el gol del triunfo ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere en los instantes finales. Fue el único tanto que marcó en toda la segunda vuelta del campeonato, pues llevaba sin ver portería desde la jornada 11.

Y es que hay que remontarse nada menos que al 1 de noviembre de 2025, hace 348 días y casi un año, para encontrar el último gol de Julián Álvarez en un partido de LaLiga en el Metropolitano. Y fue de penalti, ante el Sevilla, en un duelo que acabó 3-0 para los intereses rojiblancos.

Los números de Julián Álvarez con el Atlético

Hasta la fecha, Julián ha disputado 112 partidos con la camiseta rojiblanca en los que suma 49 goles y 18 asistencias. En su primer curso en el Metropolitano anotó 29 goles y 8 asistencias. En su segunda temporada, el ejercicio pasado, firmó 20 goles y 9 asistencias, mientras que este curso aún no se ha estrenado.

Julián ha estado especialmente desacertado en el torneo liguero. Y es que sólo marcó ocho goles en LaLiga el pasado curso. De esos ocho, siete en la primera vuelta y sólo uno en la segunda, donde enlazó cuatro meses sin ver puerta. Fueron, además, dos goles de penalti y dos de falta directa, por lo que únicamente anotó cuatro tantos 'de juego corrido'. Y de esos cuatro tantos, tres fueron en el mismo partido, pues anotó un hat-trick ante el Rayo el 24 de septiembre.