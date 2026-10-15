Fran Fuentes 15 OCT 2026 - 14:41h.

Estas son las predicciones sobre la tabla clasificatoria tras los resultados de la segunda jornada

Europa vuelve a creer en el Barcelona y el Real Madrid y los sostiene entre los favoritos a la Champions League

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El triunfo de los cinco equipos españoles en la UEFA Champions League pone muy de cara a algunos de ellos su clasificación en la fase liga de cara a los dieciseisavos y octavos de final. Tanto es así que, por ejemplo, las cábalas ponen muy de cara el pase al Real Betis. Más complicado lo tienen Atlético de Madrid y Villarreal CF, con una victoria y una derrota cada uno, mientras que Real Madrid y FC Barcelona, al igual que el conjunto verdiblanco, siguen con paso firme tras lograr dos triunfos en las dos primeras jornadas. En ElDesmarque repasamos las predicciones del Big Data de la mano de Driblab para tratar de adivinar qué equipos pasarán a los octavos de final, cuáles tendrán que jugar el play off y cuáles, desgraciadamente, podrían quedarse fuera del top 24. Puedes consultar la tabla completa más a bajo, a continuación.

En primer lugar, el Real Madrid sería el equipo español con mejores perspectivas en la Champions tras las dos primeras jornadas. El conjunto blanco cuenta con un 85,3% de probabilidades de terminar entre los ocho primeros de la fase liga, lo que le permitiría acceder directamente a los octavos de final. Por su parte, sus opciones de finalizar entre los puestos 9 y 24 apenas se sitúan en el 14,6%. En conjunto, los madridistas tienen un 97,3% de probabilidades de clasificarse para los octavos de final, independientemente de la vía por la que lo consigan.

El FC Barcelona también presenta unas perspectivas muy favorables, aunque inferiores a su eterno rival. Y es que los azulgranas cuentan con un 69,7% de posibilidades de acabar entre los ocho primeros y un 30,2% de terminar entre los puestos 9 y 24. De esta manera, sus opciones de clasificarse para los octavos de final alcanzan el 95,9%. una cifra que refleja la confianza en el equipo de cara a superar la fase liga y seguir adelante en la competición.

El Atlético de Madrid afronta un escenario algo más exigente. Los rojiblancos tienen un 22,1% de probabilidades de finalizar entre los ocho primeros, mientras que sus opciones de quedar entre los puestos 9 y 24 ascienden al 69,1%. En total, el conjunto madrileño presenta un 64,9% de posibilidades de clasificarse para los octavos de final, por lo que deberá mejorar sus perspectivas si quiere evitar complicaciones en su camino europeo.

Entre las notas positivas destaca el Real Betis, que aparece como una de las sorpresas entre los representantes españoles. El equipo verdiblanco tiene un 22,3% de opciones de terminar entre los ocho primeros y un 72,2% de probabilidades de finalizar entre los puestos 9 y 24. Sus números reflejan una posición favorable para seguir compitiendo en Europa, con un 57,8% de posibilidades de alcanzar los octavos de final por cualquiera de las dos vías.

Por último, el Villarreal, por su parte, es el equipo español que presenta las previsiones más complicadas. El conjunto castellonense apenas cuenta con un 8% de probabilidades de acabar entre los ocho primeros y un 70,6% de opciones de terminar entre los puestos 9 y 24. Sus posibilidades de clasificarse para los octavos de final se sitúan en el 29,4%, por lo que tendrá que mejorar sus prestaciones para consolidar su continuidad en el torneo.