Redacción ElDesmarque Madrid, 15 OCT 2026 - 13:47h.

El conjunto blanco es favorito a ganar la fase liga en empate técnico con los culés y el PSG y los pronósticos de le dan un 67,13% de entrar en el top-8

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El triunfo épico del Real Madrid ante la Roma (del 3-1 en el 82’, al 3-4 en el 90’) ha mandado un aviso a Europa de que los blancos no están ni mucho menos muertos en la Champions League. De hecho, el efecto del triunfo merengue ha consolidado más si cabe al conjunto de José Mourinho como un favorito firme a poder ganar la orejona. Tres parámetros analizados por un estudio de Betfair confirman que el viejo continente teme a este Real Madrid capaz de levantarse cuando ya parece noqueado en la lona: solo cuatro equipos lo superan en probabilidades de ser campeón, es el favorito a ganar la fase liga en empate técnico con PSG y Barça y se da por casi seguro su clasificación entre los ocho primeros equipos, con una probabilidad del 67,13%

En la cabeza de los favoritos

Analizados uno a uno, estos parámetros desvelan una confianza en que, aunque alrededor del equipo blanco haya percepción de una tormenta constante, los blancos llegarán lejos en la actual Champions League. El equipo merengue está entre los cinco claros destacados a ganar el título. FC Barcelona, PSG, Bayern de Múnich, Arsenal y Real Madrid acumulan un 67,83% de opciones de ganar el título. Los 31 equipos restantes apenas acumulan un 32,17%.

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El Real Madrid ganó las últimas Champions sin ser el favorito

La fotografía actual habla de un gran salto entre el Real Madrid, que es el 5º favorito (9,62% de opciones de ganar el título), y el 6º, el Manchester City con un 6,82%. El Liverpool es el séptimo favorito con un 4,30%. Los blancos tienen, por tanto, más del doble de opciones que el Liverpool de ganar el torneo y también cuatro veces más probabilidades que el Atlético de Madrid de levantar su primera orejona.

Cierto es que Barça (18,18%) y PSG (14,87%) aparecen, ahora mismo, destacados en las opciones de ganar el torneo, pero la realidad es que en las últimas temporadas, el favorito no siempre se lo llevó. De hecho, en cinco de las últimas seis Champions conquistadas por el Real Madrid lo hizo como tapado. Es decir, partía de una situación similar a la actual. En 2016, 2017 y 2024 era tercero en los pronósticos; en 2018, cuarto; y en 2022 octavo. Actualmente es quinto.

El patrón histórico encaja con su posición en el mercado y refuerza el mensaje de que el Real Madrid sigue vivo. De hecho, en esa comparativa resulta curioso que los blancos ahora doblan casi las opciones que tenía en 2022, cuando ganó la Champions en París ante el Liverpool. Entonces tenía un 5% de opciones de llevarse el título y ahora tiene un 9,62%.

Favorito a campeón de la fase liga y pase ‘seguro’ en el top 8

No son los únicos parámetros que sonríen al Real Madrid del análisis continuado de datos. Los blancos, por ejemplo, aparecen como un equipo con altísimas opciones de clasificarse en el top-8, algo que lograría por primera vez después de que las dos anteriores ocasiones de este nuevo formato le obligasen a jugar la repesca de dieciseisavos ante City y Benfica. Esta vez, los análisis le dan un 67,13% de opciones de terminar entre los ocho primeros. Es también el quinto favorito.

Además, el Real Madrid es favorito a ganar esa fase liga con empate técnico con PSG y Barça en este orden. Parisinos, vigentes campeones, tienen un 15,54% de opciones de ser primeros en esta ronda, con Barça (14,83%) y Real Madrid (14,43%) pegados. Arsenal y Bayern ya aparecen algo por detrás.