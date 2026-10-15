El arma secreta de José Mourinho cuando las cosas van mal en el Real Madrid: el Big Data desgrana su efectividad a balón parado

Los datos de Driblab, Sofascore y FotMob revelan la mejoría del conjunto blanco en este tipo de jugadas

Endrick se reivindica en el Real Madrid, insiste en su futuro y Mourinho lo deja claro: "Ni ceder, ni vender"

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El Real Madrid encontró en el balón parado la llave de una remontada que ante la AS Roma que parecía imposible. Los de José Mourinho perdían por tres goles a uno en el minuto 83, pero supieron darle la vuelta al resultado en apenas siete minutos y todo con saques de esquina. El resultado final ha dejado la conclusión de que el balón parado puede convertirse en un recurso decisivo al que el conjunto blanco puede aferrarse cuando las cosas vayan mal. Los datos de Driblab, Sofascore y FotMob permiten poner en números hasta qué punto el técnico portugués está explotando esta vía tanto en LALIGA EA Sports como en la Champions League.

Las acciones a balón parado del Real Madrid en LaLiga 2026/2027

Los datos de Driblab reflejan que el Real Madrid ha marcado dos goles a balón parado en LaLiga, ambos procedentes de faltas indirectas (centros al área tras una falta, jugadas ensayadas de dos toques, etc.). Representan el 10,5% de sus tantos en el campeonato, con un registro que supera en uno el promedio de la competición. La diferencia está en cómo se generan esas ocasiones: el equipo blanco ha creado 27 oportunidades a partir de saques de esquina, con 18 remates, pero ningún gol, mientras que las faltas indirectas han producido cinco ocasiones, cinco remates y dos tantos.

En total, Driblab contabiliza 78 acciones de balón parado, de las cuales 56 terminaron en remate. Sofascore sitúa al conjunto madridista en una media de 7,1 saques de esquina por partido y 13,8 tiros libres. Un volumen de acciones que permite explotar el golpeo de jugadores como Arda Güler o Federico Valverde y la capacidad aérea de sus centrales y delanteros, como Carlos Espí o Antonio Rüdiger. FotMob, por su parte, coloca al Madrid como segundo equipo con más tantos a balón parado en LaLiga, empatado con el Real Betis y la Real Sociedad. Además, registra 3,6 goles esperados (xG) a balón parado, solo por detrás del Barcelona, con 5,2.

Los datos del balón parado del Real Madrid en la Champions League 2026/2027

La remontada en el Estadio Olímpico frente a la Roma es una muestra del acierto del conjunto blanco en este aspecto. FotMob contabiliza tres goles a balón parado del Madrid en la Champions (los tres del partido frente al conjunto dirigido por Gian Piero Gasperini), el tercer mejor registro de la competición, empatado con Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain. Su xG (goles esperados) en este apartado es de 1,1, el quinto más alto de la competición, por detrás del Slavia de Praga (1,9), Bayern (1,6), Stuttgart (1,5) y Lens (1,3).

Sofascore registra una media de 6,5 saques de esquina por partido y eso sitúa al equipo blanco en la novena posición de la clasificación. En el total de córneres suma 13, también noveno, lejos de los 21 del Bayern y de los 18 de Borussia Dortmund y Liverpool. El conjunto blanco no es el equipo que más saques de esquina genera, pero sí ha demostrado que es el que más los está aprovechando.

El golpeo de Arda Güler hace que todo sea más fácil

El centrocampista turco se ha convertido en una de las principales armas del Real Madrid a balón parado. Su golpeo y precisión fue determinante en la remontada frente a la Roma, donde repartió dos asistencias y puso los tres saques de esquina que terminaron en gol, aunque el primero necesitó el rechace del portero para que Carlos Espí hiciera el 3-2. Después, Endrick empató con un cabezazo y Antonio Rüdiger culminó la remontada con un remate acrobático.

Güler suma nueve partidos esta temporada, con un gol y cinco asistencias, dos de ellas en en el encuentro de ayer y se ha convertido en el principal líder de la creación ofensiva del equipo de José Mourinho. El conjunto blanco cuenta con finalizadores de lujo y jugadores con mucho olfato de gol. Perfiles que van a permitir al técnico portugués explotar el balón parado y la calidad del turco a lo largo de la temporada cuando las cosas vayan mal.