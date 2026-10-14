El técnico del Real Madrid señala de manera indirecta al brasileño

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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, atendió a Movistar tras la remontada heroica ante la AS Roma (3-4), en un final de encuentro milagroso en el que el conjunto madridista anotó tres goles desde tres saques de esquina casi sobre la bocina. El técnico, que ha hablado mucho de fútbol, contradice las palabras de Fede Valverde y, a su vez, manda dos indirectas bastante evidentes a Vinícius, que perdió el esférico en el segundo gol del cuadro italiano y volvió a firmar un duelo paupérrimo, siendo además sustituido a los 59 minutos.

Valoración del partido: "Un adversario difícil que juega un deporte diferente del fútbol al que estamos habituados, contra el que es muy difícil jugar. También es muy difícil jugar con el ritmo, la intensidad y el hombre a hombre en 90 minutos. Han merecido la ventaja a pesar de que un par de goles no me han gustado para nada, pero son parte del fútbol. Luego hemos cambiado con mucho coraje que han tenido los jugadores, con un empate que sería siempre un punto positivo fuera ante un adversario importante. Hemos querido siempre. Una victoria importantísima, tenemos 6 puntos ante adversarios que no son los mejores, porque está el Arsenal, pero son dos equipos italianos y partidos muy complicados. Nos colocamos en una posición muy buena".

Valverde dice que no salió el plan inicial: "No estoy de acuerdo con Fede. Ellos nos han planteado posicionalmente un partido diferente de todos los que han hecho hasta hoy y que hemos analizado. Han atacado con tres jugadores por la derecha, Cucurella no podía saltar. Por ahí han ido los ajustes, pero luego en el segundo tiempo estaba más estable y es cuando nos comemos un gol que no podemos comer, no podemos hacer lo que hemos hecho. Y luego en una transición ellos hacen un gol. Es una rebeldía organizada, rebeldía emocional dentro de un contexto táctico que nos ha ayudado mucho contra un equipo que sé perfectamente cómo juega. Él nos ha sorprendido por el planteamiento ofensivo, pero en el fútbol no hay milagros. 90 minutos con esa intensidad no es posible".