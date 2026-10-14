Ángel Cotán 14 OCT 2026 - 20:37h.

Primera reacción del técnico luso a la sanción

Duro castigo para Vinicius Júnior por su tirón de pelo: todos los partidos que se pierde

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La primera reacción oficial a la dura sanción de Vinicius Júnior no se ha hecho esperar. En los minutos previos al encuentro entre la Roma y el Real Madrid, José Mourinho ha tomado la palabra. El entrenador portugués, uno de los principales altavoces del conjunto blanco, ha sido contundente sobre el castigo a su futbolistas y los tiempos elegidos por el Comité.

En una breve entrevista concedida a Movistar Plus desde el Olímpico de Roma, José Mourinho sospecha del Comité español por el momento en el que ha hecho pública la sanción de cuatro partidos a Vinicius Júnior.

La primera reacción de José Mourinho a la sanción de Vinicius

El entrenador del Real Madrid no entiende el momento elegido por el Comité, justo en la previa de un duelo importante del club blanco en la UEFA Champions League: "Habría que preguntar al Comité por qué hace pública la sanción a Vinicius dos horas antes del partido de hoy. Que no olvide que el Real Madrid es un equipo español".

Mientras tanto, Vinicius Júnior regresa al once titular del Real Madrid para el encuentro de Liga de Campeones ante el Roma, que se disputa este miércoles en el Estadio Olímpico, minutos después de conocerse que se perderá cuatro partidos de la liga española por sanción, entre ellos el clásico contra el Barcelona.

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El brasileño recupera su puesto en la banda izquierda después de comenzar como suplente el pasado sábado frente al Villarreal, cuando el técnico Jose Mourinho apostó por Yan Diomande, quien estrenó su cuenta goleadora y que también es titular este miércoles. El turco Arda Güler comenzará el partido en el banquillo.

Habrá que esperar para saber cómo llega a afectar el castigo de cuatro encuentros en LALIGA EA Sports en el duelo europeo de esta noche. José Mourinho no entiende los tiempos.