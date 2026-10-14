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Alineaciones confirmadas de Roma y Real Madrid hoy, jornada 2 de Champions League

José Mourinho, durante un partido del Real Madrid
José Mourinho, durante un partido del Real Madrid. Cordon Press
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Alineaciones confirmadas en el Olímpico de Roma. El Real Madrid busca su segunda victoria del curso en la Champions League en un escenario complejo, visitando a una AS Roma que todavía no ha perdido ningún partido oficial esta temporada. Los blancos llegan con cierta comodidad tras el triunfo frente al Inter (2-1) en la primera jornada, mientras que el cuadro romano firmó un empate a domicilio ante el Fenerbahce (1-1).

Once de la AS Roma: bajas y novedades

Gian Piero Gasperini no puede contar por lesión con Cristante, Svilar y Bah, que no estarán en este primer partido europeo en la capital italiana.

La Roma sale de inicio con Gollini; Nahuel Molina, Mancini, N'Dicka, Mario Hermoso, Wesley França; De Roon, Koné; Dybala, Malen y Soulé.

En el banquillo del equipo italiano estarán de inicio Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Pellegrini, Castro, Balerdi, Pisilli, Lulli, Rodrigo Mora y Ghilardi.

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Alineación de la Roma ante el Real Madrid
Alineación de la Roma ante el Real Madrid. ASR

Once del Real Madrid: bajas y novedades

Con las bajas conocidas de Raúl Asencio, Eder Militao, Rodrygo y Mendy, José Mourinho apuesta por su teórico once de gala, marcado por la ausencia de Arda Güler y la presencia de Diomande, que acompaña a Vinícius, Bellingham y Mbappé en el ataque madridista. El técnico introduce varias novedades respecto a la alineación ante el Villarreal, recuperando a jugadores importantes como Cucurella y Vinícius, además de Dumfries en el lateral diestro en detrimento de Trent, Güler y Carreras.

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Así pues, el Real Madrid sale de inicio con Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Fede Valverde; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

En el banquillo madridista estarán Lunin, Mestrel, Huijsen, Camavinga, Endrick, Alexander-Arnold, Arda Güler, Carreras, Carlos Espí, Bernardo Silva, Brahim Díaz y Thiago Pitarch.

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