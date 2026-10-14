El portero del Inter volvió a cometer una pifia importante ante el Brujas

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Josep Martínez no ha empezado de la mejor manera esta nueva edición de la Champions League. El portero del Inter de Milán, que ya entró en la primera convocatoria del curso de Luis de la Fuente con España como tercer guardameta, volvió a cometer un grave error en la segunda jornada de la máxima competición europea, en la que los italianos recibieron al Brujas. Un fallo que, al igual que sucedió ante el Real Madrid en la primera fecha, volvió a ser determinante.

El error de Josep Martínez ante el Real Madrid

El meta valenciano ya fue protagonista negativo en la primera jornada, cuando el Inter visitó el Santiago Bernabéu. Los italianos arrancaron el duelo dominando la pelota y, desde un punto de vista futbolístico, pasando por encima de los blancos, pero de repente se vieron 2-0 abajo en el marcador. El primer tanto lo anotó Mbappé tras un fallo defensivo. El segundo fue obra de Fede Valverde, que se aprovechó de un lío morrocotudo de Josep con el balón en los pies: pisó el esférico para intentar regatear hacia atrás mientras el uruguayo metía la puntera y enviaba el balón al fondo de la red. El partido acabó 2-1 a favor del cuadro español, por lo que ese error acabó siendo determinante.

Josep Martínez la vuelve a liar ante el Brujas

Este martes, en la segunda jornada de la Champions League, Josep Martínez volvió a salir retratado. A los 62 minutos, con 1-1 en el marcador, el portero salió de su área en un acción fatídica: Carlos Forbs tocó el balón con la rodilla, el esférico pasó por debajo de las piernas del guardameta y Tresoldi acabó empujándolo al fondo de la red para poner el 1-2 en el marcador.Para colmo, el partido acabó 3-4 a favor del Brujas, por lo que el error de Martínez volvió a ser clave en el marcador y en contra de un Inter que suma 0 puntos tras dos jornadas.