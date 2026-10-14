Alberto Cercós García 14 OCT 2026 - 14:56h.

Mario Lemina se hizo el loco al acabar el Galatasaray-Barça, pero ya ha hecho las paces con Lamine Yamal

El uno por uno del Barcelona ante el Galatasaray: un claro sobresaliente lo cambia todo

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Mario Lemina ha querido poner punto y final a su particular pique con Lamine Yamal después de la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray (1-4) en la Champions League. Lo que comenzó como una historia de tensión y declaraciones con cierto tono provocador ha terminado con una imagen familiar y un mensaje de reconciliación. El centrocampista del conjunto turco ha compartido en Instagram una fotografía de sus hijos junto al futbolista azulgrana, acompañada de unas palabras que dejan claro que conoce perfectamente al joven talento del Barça.

Todo comenzó con unas declaraciones que Lemina realizó en agosto de 2025 y que volvieron a circular en las redes sociales antes del encuentro en Turquía. Preguntado entonces por Lamine Yamal, el futbolista gabonés respondió: "¿Quién es Yamal? No le conozco. Conozco a Sané". La frase no pasó desapercibida y acabó convirtiéndose en uno de los alicientes de un partido en el que el extremo azulgrana tenía una oportunidad perfecta para responder sobre el césped. Además, durante el encuentro, ambos protagonizaron un encontronazo en el minuto 10, cuando Lemina realizó una dura entrada sobre Lamine y los dos jugadores terminaron encarados.

Mario Lemina zanja cualquier tipo de polémica con un entrañable mensaje

Sin embargo, el internacional español no perdió los nervios y acabó siendo uno de los grandes protagonistas de la goleada barcelonista. Lamine repartió dos asistencias, incluida una espectacular acción para dejar prácticamente solo a Gordon, y fue elegido el mejor jugador del partido. Tras el pitido final, ambos futbolistas conversaron durante unos minutos y Lemina incluso presentó a sus hijos al atacante del Barcelona. La historia tuvo después un segundo capítulo en las redes sociales, cuando el de Rocafonda publicó una fotografía con el premio al MVP y lanzó una pregunta con destinatario evidente: "¿Me conoce ahora?".

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La respuesta de Lemina no ha tardado en llegar y ha rebajado cualquier tensión que pudiera quedar entre ambos. El jugador del Galatasaray ha publicado la fotografía con sus hijos junto a Lamine y ha acompañado la imagen con un mensaje cariñoso: "Obvio que te conozco, mi peque está loco por ti. Felicitaciones". Un gesto que confirma que el pique se queda en el terreno de juego y que, lejos de alimentar la polémica, el futbolista gabonés ha querido cerrar la historia con buen humor y una felicitación al gran protagonista de la noche.