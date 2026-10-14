Fran Fuentes 14 OCT 2026 - 06:37h.

El tertuliano señala la hipocresía de quienes defienden dichas irregularidades

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Tomás Roncero ha estallado en El Chiringuito de este martes. El tertuliano ha explotado de furia cuando han vuelto a sacar el Caso Negreira a colación, hablando de los supuestos informes arbitrales y con la bancada del FC Barcelona defendiendo la inocencia del conjunto barcelonista. Y es que, como José Mourinho, entrenador del Real Madrid, no cesa en su empeño de denunciar lo que considera un agravio para su club, el periodista ha decidido seguir el mismo camino y no callarse más.

Así lo explica el propio Roncero: "Yo estoy encantado de que esté Mourinho y que deje de callarse. Estoy harto de la gente que pone la otra mejilla. Estoy harto de la gente que en el Real Madrid avala el buenismo. Esto que ha pasado es, efectivamente, el escándalo más grave de la historia del fútbol. Y callarse es de cobarde. Es la mayor vergüenza que ha habido nunca. Que un club como el Barcelona pague ocho millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, reiteradamente, año tras año, y consiguiendo favores estadísticos que son sonrojantes. No son anomalías estadísticas, son vergüenzas estadísticas", denuncia.

Y es que, para el tertuliano, existe un gran agravio comparativo a día de hoy: "Cuando ves el nivel de rojas y amarillas entre el Madrid y el Barça, el margen que existe de goles anulados al Madrid y goles anulados al Barça, parecen dos planetas distintos. Parece que el Madrid es un equipo de juveniles y el Barça es un equipo de los Globetrotters, porque las estadísticas del Madrid son sonrojantes. Lidera todas las negativas. Al Barça no le pasa nada. No hay fueras de juego, no está nunca. No hay rojas, por supuesto, cada rival que le toca a Lamine es roja la tercera falta. Le tiene que hacer 16 faltas a Vinicius para sacar una amarilla. Al Madrid le pueden dar codazos alevosos en la mandíbula, que no hay ni falta, ni siquiera amarilla. Ni siquiera, por supuesto, roja", comenta.

En este sentido, Tomás Roncero respalda la postura beligerante del entrenador del Real Madrid: "Y lo ve Mourinho. Dice, hasta aquí. Mourinho, 'me va a callar yo, una leche. Se va a callar Mourinho una leche. Hasta que no se haga justicia, aquí no se calle a nadie. Y el que se calle al Madrid le diré cobarde. Porque en la vida hay que ser justo. Robin Hood, con gente como tú, no hubiera existido. Ni siquiera tomaba la vasquilla. No, yo digo 'viva el rey Sol, viva el poder, no hay hambre'. Porque al poder se le echa afuera cuando es así. No se paga al vicepresidente del Barça ni un euro. No se paga. Está feo. Los hijos del Barça tienen que saber que eso no se hace. Que esos cuatro presidentes, los cuatro tienen que pedir perdón", asegura.

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Por último, advierte que en televisión existe una responsabilidad con la audiencia no deberían mentirle: "¿Qué es eso de pagar al vicepresidente de los árbitros y decir, no pasa nada? Y tomarlos por idiotas. ¿Qué informes? Eso no se lo cree nadie, ni tú te lo crees. Y tú miras por otro lado. Y tú le dices, 'oye, Jordi, joder, madre mía, maldita la hora que hicieron esto, porque los informes no cuelan'. Y lo sabes tú Cuando a tus hijos les dicen la verdad. Y saben que los informes es una milonga. Y no hay que engañar a la gente. Ya estamos en una edad que no podemos engañar. Y por eso tiene razón Mourinho. El mayor escándalo de la arbitraje de la historia mundial. Y ojalá se haga justicia. Yo no me voy a callar, yo como Mourinho. Que sigan con el tema", sentencia, entre aplausos.

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