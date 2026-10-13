El uno por uno del Barcelona ante el Galatasaray: un claro sobresaliente lo cambia todo

Ángel Cotán 13 OCT 2026 - 22:54h.

El equipo de Flick sufrió en la primera mitad

Alineaciones confirmadas de Galatasaray y Barcelona en la Champions y sorpresa con Dani Olmo

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El Balón de Oro se decidirá pronto, pero este martes, Lamine Yamal demostró ser un asistente de oro. El crack del FC Barcelona cambió por completo el guion de un partido que se complicó en la primera mitad. Un gol anulado al Galatasaray dio vida al equipo de Hansi Flick para firmar las tablas al descanso. Tras la reanudación, el campeón del mundo tiró de talento para reventar el infierno turco.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del FC Barcelona ante el Galatasaray y ponemos nota a su partido.

Joan García (7): Se anticipó a varios ataques turcos con una posición muy adelantada. El desvío de Cancelo le dejó vendido en el 1-0. Rapidísimo en un mano a mano ante Osimhen. Y valiente.

Eric García (5): Rafael Leao le dejó muy atrás en velocidad para asistir plácidamente en el 1-0. Se rehízo y cumplió en la segunda mitad.

Pau Cubarsí (6): Le faltó contundencia ante Osimhen en el córner del momentáneo 2-0, aunque le salvó el fuera de juego posterior. Cuajó un partido serio.

Gerard Martín (7): Agresivo con Osimhen y sin miedo al duelo. Partido muy completo.

Joao Cancelo (8): Tuvo muy mala suerte en el 1-0 con un resbalón y un toque que desvió el esférico. Se sacó la espina con el gol del empate en la primera mitad. Buena definición del lateral.

Rodrigo Hernández (6,5): Tempo. Bajó decibelios en el feudo turco asociándose con todos sus compañeros. Ayudó en las coberturas a los defensores. Su jerarquía será importante en esta Champions.

Pedri (7): El más atrevido desde el pase en la primera mitad llegando a filtrar balones de peligro. Es casi imposible verle fallar un envío.

Fermín López (8): Muy móvil y con ganas de ofrecer soluciones en ataque. Atacó a la perfección con la cabeza un centro de fantasía de Lamine. El chico para todo. Partidazo.

Lamine Yamal (9): Se marchó al descanso con algunas acciones de gran nivel, pero sin encontrar la continuidad en su juego. Su primera acción en el segundo acto fue de cine y solo un mal toque de Gordon evitó el gol azulgrana. Caricia cinco estrellas para asistir a Fermín en el 0-2. Unos minutos después, le puso el gol en bandeja a Gordon con una acción de funambulista. Asistente de Oro. MVP.

Anthony Gordon (7): Acabó mandando a la red una gran asistencia de Lamine Yamal. Está en un gran momento.

Dani Olmo (6): Su primera ocasión como nueve fue un cabezazo al borde de la media hora de encuentro. Ganó un balón muerto al borde del área que dejó solo a Cancelo en el 1-1.

Los cambios de Hansi Flick en el Galatasaray - FC Barcelona

Gabriel Jesus (5,5): Un mal control (aunque era difícil) acabó sirviendo el gol en bandeja a Adeyemi. Tuvo su gol, pero el portero local se lo negó.

K. Adeyemi (6,5): Gran definición para anotar el 1-4 nada más salir al campo. Un defensor, sobre la línea, le negó el doblete.

Jules Koundé (5,5): Se soltó en ataque en alguna que otra ocasión.

Marc Bernal (5): Cumplió.

Gavi (Sin calificar)