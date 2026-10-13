La persecución del Balón de Oro: Mbappé vs Lamine Yamal en la mejor película hecha con la IA

Juan Pérez 13 OCT 2026 - 13:12h.

El francés roba el galardón en la ficción y todos los favoritos le persiguen

El vídeo viral más viral del Mundial entre Haaland y Vinicius

Compartir







El Mundial 2026 ha sido el culmen de los vídeos generativos creados por la IA dentro del mundo del fútbol, y después de reunir a los mejores jugadores del mundo, ahora el foco pasa al Balón de Oro 2026. Con Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane como los grandes favoritos, la carrera hacia el trono individual pasa a una persecución imaginaria donde uno de los futbolistas roba el trofeo.

El humor negro mezclado con la actualidad y las críticas a Mbappé vuelven a ser la referencia de The Blue Horizon, una de las cuentas más famosas a la hora de guionizar y crear vídeos con inteligencia artificial. En este caso la ficción va mucho más lejos que los eventos vividos en la cita mundialista, porque ahora proyecta cómo podría ser la gala del Balón de Oro si se cruza con una película de acción con todos los futbolistas como protagonistas.

En la frivolización de los hechos aparecen varios candidatos como Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Michael Olise, Leo Messi, Fabián o Rodri, pero el listado de personajes presentes va mucho más allá. Haaland, Cubarsí o hasta el propio Raphinha, que no está entre los 30 mejores jugadores listados, aparecen para darle algo más de contexto a la historia.

En este caso la sorpresa es que el potencial de la IA generativa en los vídeos va mucho más lejos que hace unos meses, no solo incluyendo la voz sino con una mejora en los movimientos y en la gesticulación increíble. En este caso la narrativa pasa por cruzar a Mbappé y Lamine Yamal mientras otros jugadores como Vinícius o Rodri son el apoyo cómico, mientras que Haaland forma parte de una persecución donde hay una sorpresa final. Y solo parece el primero de una nueva serie de vídeos que puede cubrir una versión alternativa de lo que sucederá el lunes 26 de octubre con la entrega del trofeo.