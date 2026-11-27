Alberto Cercós García 27 NOV 2026 - 17:34h.

Son muchas las reacciones en redes tras la retirada de Marc Márquez, con Fernando Alonso no faltando a la cita

Opinión: 'El día que Marc Márquez eligió vivir'

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La retirada de Marc Márquez ha provocado un auténtico aluvión de reacciones en el mundo del deporte. El anuncio del piloto de Cervera ha traspasado las fronteras de MotoGP y ha llegado hasta otras disciplinas, donde numerosos deportistas han querido despedirse de uno de los grandes referentes del motociclismo. Entre todos esos mensajes ha destacado especialmente el de Fernando Alonso, que ha querido dedicar unas bonitas palabras a un compañero de profesión al que ha admirado durante todos estos años.

El mensaje de Fernando Alonso a Marc Márquez

El piloto asturiano, que conoce perfectamente lo que supone vivir al límite en una competición de máxima exigencia, ha puesto el foco en una de las características que han convertido a Márquez en un piloto diferente: su capacidad para sorprender. Alonso ha reconocido que una de las cosas que más ha disfrutado durante todos estos años ha sido precisamente no saber nunca qué podía hacer el ocho veces campeón del mundo sobre su moto, incluso cuando las carreras parecían sentenciadas.

"Una de las cosas que más he disfrutado de verte correr es que nunca sabía qué ibas a hacer. Incluso cuando parecía que la carrera ya estaba decidida, seguía mirando a ver qué hacías tú", ha escrito el piloto de Aston Martin en sus redes sociales. Unas palabras que reflejan la admiración de otro campeón acostumbrado a desafiar los límites y que también ha querido reconocer el espectáculo que Márquez ha ofrecido durante su trayectoria.

"Me va a costar acostumbrarme a los domingos sin eso. Qué suerte haberte visto correr, Marc. Gracias por todo y disfruta tu próxima etapa. ¡Gracias x10!", ha añadido Alonso, acompañando el mensaje de varios emoticonos de cariño y los diez títulos mundiales que ambos suman entre sus respectivas disciplinas. Una despedida cargada de sentimiento que resume el impacto de Márquez en el deporte y que deja claro que su ausencia no solo se notará en MotoGP: también la echarán de menos quienes disfrutaban viéndole hacer lo imposible cada domingo.