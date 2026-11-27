Joaquín Anduro 27 NOV 2026 - 12:43h.

Alcaraz no daba crédito a la retirada de Marc Márquez

Marc Márquez saca a la luz la razón de su retirada: "Estoy asustado y tengo miedo"

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Este viernes, Marc Márquez ha soltado la bomba por sorpresa de su retirada justo tras conquistar el Mundial de MotoGP, 10º de su carrera y octavo en la categoría reina, y las reacciones no se han hecho esperar por parte del resto de pilotos de la parrilla y representantes de todo el deporte español. Entre ellos, Carlos Alcaraz, concentrado con el equipo español para la disputa de la fase final de la Copa Davis que no daba crédito a la noticia por parte del de Cervera.

"Noooo, ¿qué dices? Hostiaaaa", fue la reacción del murciano con su naturalidad habitual cuando se enteró por boca de su entrenador en el equipo español, David Ferrer, a su llegada a la Pista Central de Bolonia, donde buscará la primera ensaladera de su carrera. En el vídeo de la parte superior de la noticia puedes ver esta imagen difundida por la Real Federación de Tenis en redes sociales.

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Marc Márquez y Carlos Alcaraz se citan en otro domingo histórico para el deporte español

Precisamente, el pasado domingo, Marc Márquez y Carlos Alcaraz completaban uno de los días más exitosos para el deporte español de los últimos años con sus respectivas conquistas. El piloto confirmó en el Gran Premio de Portugal en Portimao su Mundial de MotoGP y el tenista lograba las ATP Finals, uno de los pocos títulos que le quedaban en su palmarés convirtiéndose en el primer español en lograrlo desde Álex Corretja en 1998.

Ese Gran Premio supondría el penúltimo en la carrera del catalán, que se despedirá de MotoGP este domingo en casa, en Valencia, tras la bomba que ha soltado este viernes en plena retransmisión en directo. También puede ser un día especial para el de El Palmar, que está concentrado con el equipo español de la Copa Davis en Bolonia para la disputa de uno de los cuatro torneos que le faltan por ganar después de llevarse las ATP Finals.