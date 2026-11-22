Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 20:17h.

Carlos Alcaraz se lleva las ATP Finals venciendo a Zverev en dos sets

Carlos Alcaraz despeja las dudas sobre su estado físico tras una remontada de infarto: "Me he encontrado muy bien"

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Turín ha encumbrado este domingo al primer 'Maestro' del tenis español en 28 años. Carlos Alcaraz ha logrado la victoria ante Alexander Zverev en el partido decisivo de las ATP Finals por 2-6 y 6-7 (7) por la vía rápida para conseguir uno de los pocos torneos que, a sus 23 años, uno de los pocos títulos que ya le faltaban en su palmarés dejando atrás sus problemas físicos. Álex Corretja fue el último en lograr, en 1998, un título que se le resistió a Rafa Nadal durante su exitosa carrera.