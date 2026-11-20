Redacción ElDesmarque 20 NOV 2026 - 11:06h.

En el partido ante Medvedev sufrió molestias en el isquiotibial izquierdo

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Carlos Alcaraz, ya clasificado para semifinales, está obligado a disputar su último encuentro de la fase de grupos si quiere continuar en las ATP Finals pese a sus molestias físicas. El jugador murciano afronta una situación peculiar en Turín, aunque ya tiene asegurado su billete a la siguiente ronda como primero del grupo Ivan Lendl, deberá saltar a la pista para enfrentarse a Flavio Cobolli.

En su victoria frente a Daniil Medvedev, el español sufrió molestias en el isquiotibial izquierdo. Tras someterse a pruebas médicas y cancelar su entrenamiento del jueves, el de El Palmar ha decidido seguir adelante en la competición. Sin embargo, el reglamento le impide descansar este viernes si no quiere poner en riesgo su participación en semifinales.

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La excepción que permitiría a Alcaraz retirarse

El reglamento de la ATP establece que cualquier jugador que renuncie a disputar un encuentro de la fase de grupos después de la primera jornada perderá su derecho a participar en las eliminatorias.

Con todo, existe una excepción. Si un tenista se retira durante un partido por lesión o enfermedad podrá continuar en el torneo si recibe la autorización del médico oficial. Así, el español podría empezar el encuentro y retirarse incluso después del primer punto si sus problemas físicos le impidieran continuar. A partir de ahí, dependería del visto bueno del médico.

El murciano se enfrentará a Cobolli este viernes, sobre las 14:00h, con Ben Shelton ya esperándole en semifinales. Pese a tener asegurado el primer puesto de su grupo, Alcaraz todavía tiene en juego 200 puntos ATP y 405.000 dólares por la victoria. Un incentivo que deberá valorar frente a la necesidad de cuidar su estado físico de cara a la lucha por el título.