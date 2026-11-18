Pablo Sánchez 18 NOV 2026 - 18:23h.

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Venció por dos sets a cero

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El español Carlos Alcaraz firmó este miércoles otro recital en las Finales ATP ante el ruso Daniil Medvedev, al que superó con autoridad para quedarse a un paso de las semifinales, aunque acabó el encuentro con molestias físicas y los isquiotibiales vendados.

El murciano lo tiene todo de cara para clasificar a las semifinales, aunque tendrá que esperar al duelo de sus rivales de grupo Flavio Cobolli y Frances Tiafoe para certificarlo matemáticamente. El ruso, que disputa por séptima vez la también conocida como Copa de Maestros, se lo juega a todo o nada en su próximo partido contra el estadounidense Frances Tiafoe.

Un primer set excepcional de Alcaraz

El duelo contra el ruso, el único del torneo, junto al alemán Alexander Zverev, que sabe lo que es ganarlo, se presentó como la pugna por el primer puesto. Ambos venían de ganar sus respectivos partidos, demostrando un gran nivel y sin ceder ningún set. Los grandes favoritos en ese lado del cuadrante. El pasado lunes, el tenista de El Palmar brilló en su estreno. Endosó un doble 6-2 al estadounidense Tiafoe tras un recital y ratificó por qué es el rival a batir. Hizo lo propio en la jornada matutina de hoy.

Fue un duelo de titanes, pero Medvedev siempre estuvo por detrás. Pese a estar acertado en varios puntos y devoluciones, tenía delante a un Alcaraz enfilado. Imparable. Le rompió el servicio en dos ocasiones, una de ellas sin conceder ni un punto, y cerró la primera manga en poco más de media hora. El español hizo parecer a su rival un principiante. Mostró un nivel muy alto, y en un momento dado, la reacción del ruso fue la misma que la de Tiafoe en la jornada anterior: incredulidad. Tras su lesión, Alcaraz regresó fuerte, y despejó de nuevo las dudas sobre las molestias en su rodilla derecha.

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"Me habéis visto moverme bien, ¿no?", dijo, entre risas, al ser preguntado el lunes por sus posibles molestias físicas. Volvió a dominar la pista en esta jornada, se desplazó por la cancha como si estuviera en su casa y neutralizó el arma de su rival, su solidez en defensa.

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Alcaraz, sobre sus molestias

El español Carlos Alcaraz afirmó este miércoles después de vencer al ruso Daniil Medvedev que pese a sentir "un pequeño problema en los isquiotibiales", no le preocupa "mucho" y no cree que sea algo "importante", pero que lo valorará con su equipo y su fisioterapeuta durante el próximo día y medio.

"He notado un poco la molestia, no voy a mentir. Por desgracia, estaba jugando muy bien y, de repente, he sentido un pequeño problema en los isquiotibiales. Aunque creo que no es nada importante. He podido seguir jugando a un muy buen nivel desde ese momento hasta el final del partido", dijo en rueda de prensa.

"He intentado mantener la calma, no moverme de una forma demasiado agresiva, por así decirlo, y concentrarme en ser agresivo y en mis golpes en todo momento. Así que ahora mismo me encuentro bien. Lo valoraremos con mi equipo y con mi fisioterapeuta, pero creo que el resto del día y mañana van a ser muy importantes para ver cómo evoluciona", explicó.