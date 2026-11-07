Joaquín Anduro 07 NOV 2026 - 20:01h.

Alcaraz se cita con Ben Shelton en la final del Masters 1.000 de París tras vencer a Ruud

La reacción de Carlos Alcaraz con lo de Rafa Nadal y el Real Madrid: "Es una locura"

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Carlos Alcaraz ya está en la final del Masters 1.000 de París por primera vez en su carrera después de su victoria sobre Casper Ruud por 6-4 y 6-4 para buscar un título 'maldito' para el tenis español que sólo ha logrado David Ferrer siendo uno de los pocos que no ha logrado Rafa Nadal. Allí se medirá este domingo a Ben Shelton, número 4 del ránking ATP, justo tras conocerse que Juan Carlos Ferrero, exentrenador del murciano, dirigirá al estadounidense.

El número 3 del mundo prolongó a ocho su serie de victorias consecutivas, tras haber conquistado el pasado domingo el torneo de Viena, como el de París disputado bajo techo, para ganarse el derecho a su sexta final del curso, en la que buscará su quinto título. Las mismas finales que ha logrado Shelton, lo que iguala a los dos jugadores con el italiano Jannik Sinner. El estadounidense logró el pase tras remontar al francés Luca van Assche, 5-7, 6-3 y 6-4 y afrontará a Alcaraz, al que venció en los cuartos de final del pasado Open USA, su único triunfo en cuatro duelos contra el español.

París tendrá el duelo entre dos de los jugadores de más talento de la nueva generación y un nombre sobrevolará el estadio de La Defensa: el de Juan Carlos Ferrero. El ex número 1 del mundo español dirigió los pasos de Alcaraz hasta su ruptura a finales de 2025 y el domingo pasado anunció que a partir de la próxima campaña reforzará el cuerpo técnico de Shelton dirigido por su padre, Bryan.

El duelo revivirá el interés de un torneo de final de temporada que había visto como caían algunas figuras de la talla del alemán Alexander Zverev, número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, siete veces ganador en París, y el ruso Daniil Medvedev, el segundo tenista que más victorias ha logrado este año. El Alcaraz-Shelton propone una confrontación entre dos prometedoras figuras del tenis actual, que probablemente van a cruzar sus raquetas en muchas ocasiones, empezando por las Finales ATP de Turín.

Carlos Alcaraz recupera la solidez para vencer a Casper Ruud

Alcaraz tendrá la oportunidad de sacarse la espina que tiene clavada en la cita bajo techo de la capital francesa, donde hasta ahora no había superado los cuartos de final. Ausente de las pistas durante cuatro meses, el español llega con mayor frescura, aunque su camino a la final no ha sido un paseo, como ponen de manifiesto las dos bolas de partido que tuvo que levantar ante el estadounidense Taylor Fritz.

Ante Ruud, un jugador que como Fritz atesora buenos datos bajo techo, donde suma 20 triunfos desde 2025, y que había alcanzado la final sin ceder un set, Alcaraz se mostró más sólido, lo que le permitió alcanzar la final de uno de los tres Masters 1.000 donde aun no lo había hecho: ya solo restan Canadá y Shangai.

Será su 11ª final de un Masters 1.000 y buscará su décimo título en esa categoría, el 35º en total, en la que será su final número 38. Se convierte en el cuatro español que juega la final de París, tras Sergio Casal (1986), Rafael Nadal (2007) y David Ferrer (2012 y 2013), el único que ha inscrito su nombre en el palmarés (2012).

Desde el inicio del duelo, Alcaraz presionó duro a un rival que había acabado a altas horas de la noche su duelo de cuartos contra el portugués Nuno Borges. Tras desperdiciar dos bolas de rotura, aprovechó la tercera en el séptimo juego y la amortizó en forma de set. El segundo estuvo más equilibrado hasta que el español aceleró en el noveno para cerrar el duelo en menos de hora y media de tenis.

Antes, Shelton había derrotado a Van Assche, 47 del ránking, 5-7, 6-3 y 6-4, para jugar su primera final en París y buscar su tercer título de Masters 1.000, tras haberse apuntado los torneos de Toronto en 2025 y Montreal este año. El finalista del pasado Open USA, donde se inclinó ante el alemán Alexander Zverev, perseguirá su tercer Masters 1.000 e iguala en finales del año, seis, al italiano Jannik Sinner, una cifra que también aspira a alcanzar Alcaraz.

En París, sigue los pasos de Pete Sampras, Brad Gilbert, André Agassi, Tim Mayotte, John Isner y Jack Sock, que antes que él alcanzaron la final y aspira a ser el tercero en levantar el trofeo.