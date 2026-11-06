Jannik Sinner deja a su entrenador y se lo agradece de una curiosa forma: "Un joven italiano delgado"
Nuevos cambios en la carrera tenística de Jannik Sinner. No juega desde el 12 de julio, el pasado 6 de octubre dijo que daba por terminada su temporada de 2026 para someterse a un tratamiento en esa rodilla derecha que tantos problemas le estaba dando y ahora ha puesto fin a la relación con su entrenador, Darren Cahill.
Ambos llevaban ya cinco años trabajando juntos y ahora le acaba de dedicar unas palabras de agradecimiento por esta gloriosa etapa que han vivido juntos y que ha llevado al italiano a conseguir varios Grand Slams así como ser el número uno del mundo en repetidas ocasiones
El mensaje con el que Sinner le dice adiós a su entrenador
A través de un emotivo vídeo en sus redes sociales, Sinner repasa su historia y le da las gracias por todo: "Darren, cuando empezamos a trabajar juntos en 2022, yo era simplemente un joven italiano delgado, con muchísimas preguntas. Nunca me diste todas las respuestas. Me ayudaste a encontrarlas por mí mismo. Llegaste como uno de mis entrenadores, pero muy pronto te convertiste en mucho más que eso. En alguien en quien podía confiar, en quien podía apoyarme, en un amigo. Melbourne, el primer Grand Slam. Número uno del mundo, Wimbledon. Podría seguir enumerando logros. Hemos vivido tantas cosas juntos".
Sinner subrayó que, pese a que Cahill, exjugador de tenis que llegó a conquistar 15 torneos ATP, le dijo que en 2025 lo dejaría, el australiano continuó con él: "De alguna manera, parecía que no conseguía librarme de ti", bromeó.
"Pero los trofeos no son lo que más recordaré. Recordaré todo lo que hubo alrededor de ellos. Las largas horas en la pista de entrenamiento, los vuelos, las cenas, el cariño. Incluso esos días en los que todo parecía hacerse cuesta arriba. Estuviste ahí en cada momento", añadió.
El tenista transalpino recalcó que echará de menos "levantar la mirada después de un punto importante" y verle en el banquillo. "Y esta temporada no terminó como queríamos. Pero eso no cambia lo que conseguimos ni lo que significan para mí todos estos años. Gran parte de lo que soy como jugador y como persona te lo debo a ti. Cinco temporadas. No olvidaré ni un solo día de ellas. Gracias, amigo, por todo. Ha sido un privilegio", concluyó.
Según anunció recientemente, Sinner disputará el 'Six Kings Slam' de Riad los próximos 27, 28 y 30 de diciembre. Veremos a ver si ya con un nuevo entrenador o aún sin él.