María Trigo 05 NOV 2026 - 12:15h.

El tenista murciano mostró su alegría porque Nadal vaya a formar parte del Real Madrid

Rafa Jódar, que cantó el himno del Real Madrid, se sumó a la ovación del Bernabéu a Nadal

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Este miércoles saltó un bombazo deportivo cuando se anunció que Rafa Nadal va a formar parte de la directiva del Real Madrid. Una noticia que pilló por sorpresa a todos y a la que algunos ya han reaccionado. Es el caso de Carlos Alcaraz, que consideró "una locura" la buena nueva y aseguró que será una ocasión de verle cuando vaya al Estadio Santiago Bernabéu.

"Es una locura, la verdad. Cuando lo he visto me he alegrado, me alegra muchísimo por él. Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida, es un gran apasionado del fútbol, un gran apasionado del Real Madrid", aseguró en París, poco después de clasificarse para octavos de final del Masters 1.000 de la capital francesa.

"Yo creo que Florentino (Pérez) haya contado con él para que esté en la en la directiva es bueno, es algo increíble. Le deseo todo lo mejor a Rafa, que es lo que se merece y espero poder verlo cuando vaya a ver al Real Madrid", afirmó el murciano, también aficionado del club blanco.

El mensaje de Rafa Nadal

El propio extenista balear también se manifestó cuando el Real Madrid hizo pública la noticia. Lo hizo con unas palabras y dos fotos, una de él siendo un niño vestido con la elástica blanca y con otra de él sobre el césped del Bernabéu en uno de los saques de honor que ha realizado en los últimos años.

"Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", escribió Rafa Nadal en sus redes sociales.