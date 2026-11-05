Ángel Cotán 05 NOV 2026 - 11:28h.

El capitán de Portugal dice adiós tras un polémico episodio con el seleccionador

Solo Cristiano Ronaldo podía despedirse así: "Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título"

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Noticia de muchísimo alcance. Cristiano Ronaldo, a través de un comunicado oficial en forma de vídeo, anuncia su retirada del fútbol internacional. Con una carta dirigida a los aficionados portugueses, el capitán confirma su adiós a la Selección de Portugal y un nuevo capítulo se abre en su carrera deportiva aún vigente.

El histórico delantero portugués protagonizó un triste episodio con el seleccionador en el último parón internacional. Sus diferencias con Jorge Jesús motivaron su marcha de la concentración lusa, en un desencuentro que ya se vislumbraba tras el último Mundial 2026.

Así anuncia su retirada internacional Cristiano Ronaldo

A continuación, la carta íntegra de Cristiano Ronaldo a los aficionados portugueses: "A los portugueses, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de la selección de todos nosotros. Nunca la he sentido como algo exclusivamente mío. Pero durante 23 años he tenido el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a los estadios de todo el mundo.

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Hoy ha llegado el momento de entregársela al futuro. No ha sido una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman únicamente con la cabeza, también se toman con el corazón. Pongo fin a un camino que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre.

Cuando miro atrás y pienso en todo lo que he vivido con la selección, no veo solamente partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo emigrantes que durante 90 minutos sentían Portugal un poco más cerca.

Veo a millones de portugueses a los que nunca he conocido personalmente, pero que han formado parte de mi vida. Porque, al final, el fútbol es mucho más que un juego. El fútbol son las personas.

Durante toda mi carrera con la selección he intentado superar mis límites. He querido ganar, he querido ser el mejor, he querido hacer historia. Siempre me he exigido a mí mismo.

Siempre he querido más, siempre he creído que podíamos llegar más lejos. Y he dado todo lo que tenía por esta camiseta. Ha habido tardes y noches perfectas, ha habido victorias que nunca olvidaré, ha habido derrotas que todavía hoy me cuesta recordar.

También he fallado, también he sufrido, también ha habido momentos en los que no he sido capaz de darles a los portugueses aquello que tanto deseaban. Pero nunca me he rendido. Y, por encima de todo, nunca he dejado de sentir orgullo por representar a Portugal.

A lo largo de estos años he aprendido cosas muy sencillas. Los goles pasan, las copas se quedan en los museos, los récords acaban siendo superados. Pero hay algo que el tiempo nunca consigue borrar.

El lugar que ocupamos en el corazón de las personas. Si alguna vez os he hecho felices, si alguna vez un gol mío os ha hecho abrazar a alguien, olvidar una preocupación o sentir orgullo por nuestro país, entonces todo ha merecido la pena. Porque ser portugués también es eso.

Sufrimos juntos, nos levantamos juntos. Volvemos a creer. Portugal siempre necesitará jóvenes que sueñen.

Jugadores que nunca se rindan. Nuevas generaciones que crean que es posible llegar adonde nadie ha llegado. Porque un país que sigue creando nuevos héroes es un país que nunca deja de creer en sí mismo.

A mis compañeros de la selección quiero dedicarles unas palabras especiales. Gracias por cada carrera, por cada abrazo, por cada discusión, por cada silencio antes de saltar al campo. Por cada victoria que celebramos juntos y por cada derrota que nos hizo más fuertes.

Tuve el privilegio de ser vuestro capitán. Pero un capitán nunca camina solo. Y vosotros formáis parte de mi historia.

A todos los entrenadores, directivos, médicos, fisioterapeutas, utilleros, empleados y tantas otras personas que han trabajado conmigo a lo largo de estos años, mi agradecimiento. Muchos de vosotros nunca aparecisteis en las fotografías. Pero, sin vosotros, ninguna de esas fotografías habría sido posible.

A mi familia, gracias por haber compartido este sueño conmigo. Gracias por comprender las ausencias, los sacrificios y los momentos en los que la selección tuvo que ocupar un espacio que también os pertenecía. Si he llegado tan lejos, ha sido porque siempre hemos estado de la mano.

Y a los portugueses, a todos los portugueses repartidos por el mundo, quiero deciros una última cosa. Hay una imagen que siempre llevaré conmigo. El momento en el que comienza el himno nacional.

Miro a mi alrededor, veo a mis compañeros, veo las gradas, veo a niños, madres, padres y abuelos, veo a portugueses que han venido desde muy lejos únicamente para estar allí. Y durante esos minutos, dejamos de ser diferentes. No existen clubes, no existen colores, no existen clases, no existen profesiones, no existen opiniones.

Solo existe una pasión. Portugal. Ese es el sentimiento que me llevaré conmigo para el resto de mi vida.

Hoy pongo fin a mi trayectoria sobre el terreno de juego con la selección nacional. Me marcho con la cabeza bien alta, orgulloso del camino recorrido y con la conciencia de haber dado todo lo que tenía por Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de vosotros. Seguiré sufriendo, vibrando y celebrando cada victoria de Portugal con vosotros.

He pasado mi vida trabajando para ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria ha sido haber merecido representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años.

Gracias por haber creído en mí. Gracias por haberme permitido vivir un sueño que comenzó cuando apenas era un niño, en Madeira, corriendo detrás de un balón. El orgullo de haber vestido esta camiseta será mío para siempre.

Portugal siempre estará dentro de mí. Hasta siempre.

Cristiano Ronaldo".