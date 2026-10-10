La federación de Portugal abre un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo tras su guiño

Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 15:13h.

Comunicado de la FPF con el proceso contra Cristiano Ronaldo

La condición de Cristiano Ronaldo para volver con Portugal que afecta a Jorge Jesus

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El culebrón con Cristiano Ronaldo sigue en Portugal después de una ventana internacional marcada por la salida de la concentración del jugador portugués después de que Jorge Jesús le dejara sin minutos en el duelo de su selección frente a Noruega en Oslo. Tras una serie de comunicados entrelazados e incluso un tuit de la federación lusa felicitándole por su último gol, la FPF ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario al futbolista del Al Nassr mientras se dirimen los hechos.

En un comunicado, el Comité Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) afirma que Cristiano se encuentra bajo "suspensión preventiva" y que "se ha otorgado carácter urgente al proceso". Según la nota, el caso está ahora en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación portuguesa.

Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesús, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2). Según una nota del exmadridista, el motivo del desentendimiento fue Jesús haberlo hecho calentar durante media hora y luego no sacarlo al campo.

También en ese comunicado, Cristiano afirmó que aceptaba una sanción por su decisión y dejó la puerta abierta a un regreso a la selección de Portugal tras ese posible castigo.

El expediente a Cristiano Ronaldo de su federación tras el guiño

Horas antes, la cuenta oficial de la federación de fútbol portuguesa le lanzaba un guiño a su máximo anotador tras el tanto 980 de su carrera conseguido este viernes con el Al Nassr. Junto a un emoji representando a un 'Comandante', la Seleçao escribía un escueto mensaje acompañado de una foto del cinco veces Balón de Oro celebrando un tanto con Portugal en el Mundial: "Gol de Cristiano Ronaldo en la victoria del Al Nassr".