Ángel Cotán 05 NOV 2026 - 11:20h.

En las próximas horas se comunicará la decisión

LALIGA toma una decisión sobre el aplazamiento de todo el fútbol: "Gran homenaje a Jesús de Miguel"

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La memoria de Jesús de Miguel está siendo honrada por el mundo del fútbol en las últimas horas. Tras conocerse la noticia, la UEFA apostó por un minuto de silencio en todos los encuentros intersemanales, dejando así imágenes de profundo respeto. En nuestro país, la Copa del Rey se paralizó y se discutió qué hacer con las competiciones profesionales durante el próximo fin de semana.

Tras varios días de intenso debate, LALIGA apuesta por disputar los encuentros ligueros en Primera y Segunda a excepción de los partidos de los implicados directos, Tenerife y Andorra, y uno extra. En las próximas horas será oficial.

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Un tercer y último partido aplazado en LALIGA

Según avanza en COPE el periodista Isaac Fouto, LALIGA comunicará el aplazamiento del encuentro del Castellón confirmándose así como el tercer choque que no se disputará en nuestro fútbol profesional este fin de semana: "El Castellón-Éibar, previsto para mañana, también será aplazado por LaLiga, al igual que el Granada-Tenerife y el Andorra-Mallorca".

El motivo es claro. Jesús de Miguel aún guardaba muchos compañeros en el conjunto orellut: "Los excompañeros de Jesús de Miguel en el Castellón continúan muy afectados por su fallecimiento. El club orellut ha solicitado el aplazamiento del encuentro".

Este será el tercer y último partido liguero que se aplazará. Pese a la petición de AFE, las partes han decidido finalmente disputar las jornadas 12 en Primera y 13 en Segunda para rendir homenaje a Jesús de Miguel en el campo.

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El aplaudido homenaje de Las Palmas a Jesús de Miguel

La Unión Deportiva Las Palmas jugará este domingo en LaLiga Hypermotion de blanco y azul, los colores distintivos del CD Tenerife, en homenaje al delantero chicharrero Jesús de Miguel, fallecido a consecuencia del golpe que sufrió en un choque con el portero del Andorra, Jesús Owono. "Este domingo, nuestros colores son estos. En homenaje a Jesús de Miguel", asegura el equipo grancanario en sus redes sociales, con una foto de toda su plantilla vestida de blanquiazul.

Ya en su web, la Unión Deportiva Las Palmas detalla que para recibir al Eldense en el estadio de Gran Canaria sus futbolistas lucirán su tercera equipación: una camiseta blanca con una franja azul horizontal que la cruza a la altura del pecho y algunos detalles amarillos (el color principal del equipo).

Este verano, cuando se presentó esa camiseta, fue motivo de cierta polémica entre algunos aficionados, precisamente por su parecido con la del Tenerife, histórico rival de la Unión Deportiva (aunque desde hace años, existe una amplia sintonía entre sus directivas). Si bien la camiseta ya existía y estaba en el repertorio para esta temporada, el club explica claramente cuál es su intención.

"Será una ocasión para rendir tributo a Jesús a través de una indumentaria cuyos colores blanco y azul representan al conjunto blanquiazul", asegura el equipo, en su página web. La UD Las Palmas subraya que quiere mostrar así "su respeto, cariño y solidaridad hacia el CD Tenerife y trasladar, una vez más, todo su apoyo a sus familiares, amigos, compañeros y a toda la familia blanquiazul en estos momentos de profundo dolor".