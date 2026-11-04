Ángel Cotán 04 NOV 2026 - 08:35h.

"La decisión se conocerá entre este miércoles y el jueves"

España ya no es favorita por la plaza extra de Champions y vuelve a depender de Real Madrid y Betis

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El mundo del fútbol llora la pérdida de Jesús de Miguel. El pasado martes, los grandes estadios del viejo continente guardaron un minuto de silencio por el futbolista del CD Tenerife, pero el balón volvió a rodar. En España la tristeza entre los aficionados es total, y tras aplazarse la jornada copera del pasado martes, AFE mueve hilos para hacer lo propio en LALIGA EA Sports y LALIGA Hypermotion.

En el micrófono de El Larguero de la Cadena SER arrojan luz a un debate complicado, pero sobre el que se trabaja desde hace horas. El desenlace se conocerá pronto y hay varios factores que tienen que ser analizados al detalle.

LALIGA decide por el aplazamiento general del fútbol

El periodista Toño García explicó cómo está la situación en estos momentos, cuándo se conocerá la decisión final y las opciones reales de aplazamiento: "LALIGA se está planteando aplazar la próxima jornada de liga en Primera y en Segunda, de hecho, hoy ha habido reuniones con el tema encima de la mesa, se va a tomar una decisión próximamente y se comunicará a los clubes de manera oficial. Hay varios factores o variables, llámalo como quieras, que se están teniendo en cuenta, ya que evidentemente el tema es muy delicado y LALIGA está de luto, como no podía ser de otra manera por la muerte de Jesús de Miguel... pero hay unos temas contractuales con operadores televisivos, con patrocinadores, hay penalizaciones, el tema del calendario... lo están estudiando ahora mismo y yo creo que entre el miércoles y el jueves habrá una decisión definitiva. Es posible, me cuentan, que la jornada 12 en Primera y la jornada 13 en Segunda queden suspendidas, pero vamos a esperar a la decisión final".

La trágica pérdida de Jesús de Miguel motivó la petición excepcional desde AFE de aplazar todos los partidos que se disputan este fin de semana en nuestro país. Aunque también se pidió a UEFA la suspensión de los partidos europeos que se debían disputar en territorio español esta semana, el organismo europeo no respondió, según informa Anton Meana. En cuanto a LALIGA, la citada fuente añade: "El reglamento de la RFEF contempla la posibilidad de suspender encuentros ante circunstancias excepcionales".