Ángel Cotán 04 NOV 2026 - 08:01h.

El quinto clasificado de LALIGA EA Sports recibiría premio si se logra

El Big Data predice el final de la Champions tras la jornada 3: el Betis amenaza al Barcelona

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La cuarta jornada de la UEFA Champions League arrancó el pasado martes con Jesús de Miguel en el recuerdo. Los grandes estadios del viejo continente guardaron un minuto de silencio por la trágica pérdida del futbolista del CD Tenerife, y a renglón seguido, el balón volvió a rodar. Atlético de Madrid, FC Barcelona y Villarreal CF midieron fuerzas con tres conjuntos potentes y acabaron con distintos resultados. Unos marcadores que han afectado de lleno a la carrera por la plaza extra.

El único resultado positivo de la noche para los representantes españoles lo protagonizó el equipo azulgrana. Los de Hansi Flick, muy superiores al Aston Villa, vencieron por la vía rápida en el Camp Nou (3-0) y se asientan en el top-8.

La cruz de la moneda, para Atlético de Madrid y Villarreal. Los rojiblancos recibían al todopoderoso Bayern de Múnich, y aunque compitió hasta el error de Robin Le Normand, no fue la noche de los pupilos de Diego Pablo Simeone. Aún más preocupante fue la imagen del submarino amarillo ante el PSG. El bicampeón de Europa le endosó seis goles en un arranque de partido histórico.

Dos derrotas y una victoria que vuelven a dejar en manos de Real Madrid y Real Betis las opciones de consolidarse en la pelea por la quinta plaza. A la espera de lo que ocurra este miércoles, España ya sabe que no es favorita.

Así va la clasificación por la plaza extra de la Champions League

Tras la tercera jornada, los cinco representantes españoles consiguieron asaltar la segunda posición en la clasificación por países. Ahora, las derrotas de Atlético de Madrid y Villarreal CF han provocado una caída al tercer escalón y un 18% de éxito final. El triunfo del Bayern de Múnich en el Metropolitano, clave para explicar este cambio clasificatorio.

Ahora, y a la espera de lo que ocurra en los encuentros de Madrid y Betis, España suma 7.500 puntos. Las dos plazas extras son en estos momentos para Inglaterra y Alemania. Con un 99% de opciones de éxito y 8.166 puntos cosechados, los ingleses vuelven a tenerlo en su mano. Por su parte, el país germano suma tan solo 71 puntos más que España con un representante menos.

Portugal, aunque en el cuarto escalón y con cinco representantes, calca los puntos españoles (7.500) al igual que Turquía. Bélgica, Noruega e Italia con menos de 6.800 puntos, comienzan a quedarse lejos en una carrera que promete muchos cambios.