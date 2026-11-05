María Trigo 05 NOV 2026 - 07:57h.

También se informa de que la sanción a Owono se va a saber el viernes

Comunicado oficial de Jesús Owono: "Los días más difíciles de mi vida"

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El mundo sigue llorando la muerte de Jesús de Miguel. La trágica pérdida del futbolista del CD Tenerife no para de propiciar gestos y homenajes. La recién terminada jornada de Champions League así lo ha desmotrador con sus respectivos minutos de silencio en todos los partidos y con dedicatorias de muchos jugadores a 'Demi'. Ahora, la pregunta que se siguen haciendo todos es si este fin de semana va haber o no jornada en LALIGA EA Sports y LALIGA Hypermotion.

La RFEF estuvo muy rápida y suspendió todos los partidos de Copa del Rey que se jugaban esta semana y que a su vez ya se habían aplazado por el accidente de tren de Urda (Toledo). LALIGA tardó algo más en reaccionar, pero este miércoles por la mañana ya comunicó que no se iban a jugar ni el Granada-Tenerife ni el Andorra-Mallorca. Y, en principio, salvo sorpresa mayúscula, serán los dos únicos duelos del fútbol profesional que no se disputen.

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La decisión parece tomada ya por LALIGA

La AFE fue la inició la petición, pero parece que finalmente no llegará a buen puerto. Hace unas horas, el periodista Isaac Fouto informaba en 'El Partidazo' de Cope de cómo estaba la situación de parar o no por completo el fútbol": "Se ha valorado por parte de LALIGA y la Federación. Llevan durante todo el día reunidos y, por supuesto, desde que pasó la noticia tan desgraciada de la muerte de Jesús de Miguel. Pero a esta hora de la noche contamos que la idea es que sí haya fútbol este fin de semana, que sí haya Liga, salvo en los dos partidos de Segunda División donde están los dos clubes implicados por la desgracia que vivimos el pasado lunes en el Heliodoro Rodríguez López".

"Se aplaza el Granada-Tenerife, que estaba previsto para el sábado a las 9 y se aplaza el Andorra-Mallorca, que estaba previsto para el domingo a las 2. El resto de fútbol, el resto de Liga, sí se va a jugar. LALIGA y la Federación quieren que haya un gran homenaje en todos los partidos y en todos los estadios de este fin de semana a Jesús de Miguel. Mañana (por hoy) va a haber algún tipo de comunicación para ver todo lo que se va a hacer y, sobre todo, para comunicar que esta idea que estamos contando, que haya fútbol, se haga de manera oficial".

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Otras decisiónes de LALIGA

El periodista también explicó el motivo de que esto no sea oficial y también otra noticia que tiene toda la lógica del mundo: "Hoy, por el duelo y por la situación del traslado del cuerpo del jugador del Tenerife hasta Madrid, se ha querido esperar hasta mañana. Así que, en principio, la noticia que contamos es que sí va a haber fútbol. La otra es que el partido está concluido, el Tenerife-Andorra, con ese empate a dos".

Además, también informó de cuándo se conocerá la sanción a Jesús Owono: "Y como de manera oficial ha concluido hoy, la sanción a Owono se va a saber el viernes, porque hay que dar un plazo de delegaciones a los clubes y, por tanto, hasta el viernes no se va a saber la sanción federativa a la que se expone el portero del Andorra".