Lucirá su tercera camiseta como local en el partido ante el Eldense

Se confirma que no se jugará el Granada-Tenerife y otros clubes siguen adelante: "En homenaje a Jesús de Miguel"

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La UD Las Palmas ha querido tener un nuevo y bonito gesto con el CD Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel. El cuadro canario ha anunciado a través de sus redes sociales que lucirá el próximo domingo, en el partido ante el CD Eldense, una tercera equipación que en su día causó mucha polémica y que ahora, tal y como ha reconocido la propia hinchada, servirá para unirles aún más a su eterno rival.

"Este domingo, va por ti, Jesús", ha escrito el club en sus redes, junto a una imagen en la que aparecen todos los jugadores luciendo la tercera indumentaria. Una indumentaria que tiene cierta semejanza con el propio Tenerife, ya que es predominantemente blanca y con una franja azul en el pecho.

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Aficiones de Las Palmas y Tenerife celebran la decisión

En su momento, esta tercera equipación causó mucho revuelo en la capital debido precisamente a que se parecía demasiado a la tradicional de su eterno rival. Ahora, en cambio, tal y como destacan muchos hinchas de los dos clubes a través de las redes, servirá como gesto de unión en memoria de Jesús de Miguel, fallecido este martes tras el duro golpe con Jesús Owono el lunes en el Tenerife-Andorra.

Cabe destacar que Las Palmas jugará de local ante el Eldense, por lo que será un hito histórico el hecho de jugar de color blanco. Además, muchos hinchas están haciendo campaña para que los propios aficionados vayan también vestidos de blanco. La equipación, eso sí, ya se usó anteriormente en la quinta jornada de LaLiga Hyermotion, cuando al cuadro amarillo le tocó visitar al Cádiz CF, el único equipo de toda la categoría que viste con sus mismos colores.

A la espera de saber qué sucederá finalmente con el grueso de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, pues de momento sólo se han aplazado los encuentros de Tenerife y Andorra, las hinchadas han reaccionado de manera más que positiva a través de las redes a este bonito gesto.