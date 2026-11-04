Partido aplazado, emotivo minuto de silencio y ovación del Andorra para Jesus De Miguel sin Owono

David Torres 04 NOV 2026 - 14:03h.

Se ha aplazado su partido ante el Mallorca de este domingo

Ferran Vilaseca, el presidente del FC Andorra, tras la muerte de Jesús de Miguel: “Sabemos que ninguna palabra puede aliviar un dolor así”

Compartir







AndorraLa plantilla del FC Andorra, todavía conmocionada por el fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, regresó este miércoles a los entrenamientos en el Estadio Comunal-Joan Samarra de Andorra la Vella. La sesión, de carácter voluntario, estuvo marcada por un sentido minuto de silencio en memoria del futbolista madrileño.

El acto contó con la presencia de jugadores, cuerpo técnico, el presidente del club, Ferran Vilaseca, y trabajadores de la entidad. El vestuario andorrano sigue muy afectado por la trágica noticia, que se conoció horas después del partido disputado el lunes entre ambos equipos.

Sin Owono

La ausencias más significativa fue la del portero Jesús Owono, protagonista de la desgraciada acción que precedió al paro cardíaco sufrido por De Miguel en los últimos minutos del encuentro. El guardameta internacional por Guinea Ecuatorial está muy afectado y desolado por lo sucedido, aunque no han trascendido detalles sobre cómo está afrontando estos difíciles momentos.

La sesión voluntaria permitió que varios futbolistas no acudieran a las instalaciones, en una jornada especialmente complicada para el equipo.

Partido aplazado

El partido del próximo domingo (14.00 horas) ante el Real Club Deportivo Mallorca ya ha quedado aplazado. De esta forma, el siguiente compromiso del FC Andorra será el correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga, el próximo 14 de noviembre frente al Almería.

Ha sido el RCD Mallorca el que lo ha comunicado en sus redes sociales. Aún no hay fecha. "El encuentro entre el FC Andorra y el RCD Mallorca, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion y previsto para este domingo, ha sido aplazado en señal de respeto tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. El club queda a la espera de conocer la nueva fecha del partido, que se anunciará a través de sus canales oficiales una vez sea confirmada. El RCD Mallorca reitera sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Jesús de Miguel, así como a todo el CD Tenerife".