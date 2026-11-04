Rafael Nadal aterrizará en la Junta Directiva del Real Madrid: por qué, cuándo y cómo

Ángel Cotán 04 NOV 2026 - 13:00h.

El extenista aún debe esperar una última confirmación

Los árbitros admiten un error total a favor del Real Madrid en El Sardinero: "Claro y manifiesto"

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Noticia de alcance institucional en el Real Madrid. Este miércoles, y por sorpresa, el conjunto blanco ha informado de su decisión de apostar por Rafael Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva. Aún falta un último paso, pero la entidad merengue explica a través de un comunicado oficial el por qué de esta decisión.

Además, el conjunto blanco confirmó cuando se realizará la Asamblea: "El sábado 21 de noviembre tendrán lugar las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes". El propio Rafael Nadal ha reaccionado a la noticia: "Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid.

He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda".

Rafael Nadal, a un paso de la Junta Directiva del Real Madrid

A través de un comunicado oficial, el Real Madrid explica por qué elige a Rafa Nadal para esta propuesta, así como el cuándo y el cómo del posible nombramiento: "La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva.

Rafael Nadal, socio de honor del Real Madrid, es una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo.

Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club.

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Con su extraordinario palmarés, con 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, 2 medallas de oro olímpicas, 5 Copas Davis con España y el número 1 del ranking mundial, Rafael Nadal ha protagonizado una trayectoria deportiva legendaria. Pero su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas.

Todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo".